Abrazo solidario y paro en el Hospital Garrahan

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) realiza este miércoles 28 de agosto a las 13:30 horas un “abrazo solidario” a este centro de salud. Este abrazo es la previa al primer paro de este plan de lucha, que se realizará el próximo miércoles 4 de septiembre.

“De las recorridas por todos los sectores del Hospital Garrahan, lo que surge es que el paro del próximo 4 de septiembre va a ser fuerte porque hay mucho descontento y desesperación, y esto los medios lo podrán corroborar en el abrazo al hospital de este miércoles 28, los necesitamos presentes. Allí les vamos a contar cómo la guardia estuvo desbordada el pasado fin de semana, con un pago de 6 mil pesos la hora por una cobertura de guardia de 24 horas. ¿Leyeron bien? Seis mil por hora. Así no hay profesionales que quieran cubrirlas. “Pensemos que son pacientes muy complejos”, nos decía una médica, ella y los demás con años y años de capacitación y preparación para salarios de miseria. Una enfermera del mismo sector estaba asignada a 5 pacientes muy críticos, con un sueldo de 600 mil pesos. De las/los 1.700 trabajadores del Garrahan, muchos/as no alcanzan a cubrir la canasta familiar “oficial” de 700 mil pesos, que además sabemos que se queda no corta, cortísima”, declaró al respecto la Licenciada en Nutrición Norma Lezana, secretaria general del gremio APyT, quien en el día a día se encarga en el Garrahan de niños, niñas y adolescentes con problemas de nutrición, de diabetes, etc.

“El trabajo es árduo y el sueldo es el más bajo de la historia. Por favor, le pedimos a los medios que hagan algo, son nuestra última esperanza junto a la Justicia, y junto a personalidades destacadas de organizaciones políticas, sociales, gremiales, de derechos humanos, que se acercan a darnos su apoyo. También apelamos a “famosos” y a los hoy llamados “influencers”, porque la gravedad de lo que pasa en el Garrahan hoy no se conoce como se debería, no alcanza, esto es vetado por el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, nos confirmaron”, reveló Lezana.

Exigen a Milei, Jorge Macri y al Consejo de Administración del hospital:

100% de aumento salarial en una cuota.

Salario mínimo de $1.400.000.

No a “Ganancias”

(*el Garrahan depende 80% de Nación y 20% de CABA).