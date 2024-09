La Ciudad adhirió a la Ley Nacional sobre la persona donante

En el marco del Día de la Persona Donante de Órganos -29 de Agosto-, se realizó un acto para celebrar la adhesión de la Ciudad a la Ley Nacional 27.575 sobre la persona donante, que establece esa fecha para abrazar a aquellos que donaron sus órganos y a sus familias.

El evento, que marcó un hito para la Ciudad, se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Legislatura porteña y contó con la presencia del Ministro de Justicia, Gabino Tapia; la Directora General de Asistencia a la Víctima, Felicitas de Lasa; la Subsecretaría de Planificación Administrativa, Laura Sotillo; la diputada Patricia Inés Glize, Silvia y Alejandro Trivisonno, padres de Antonella Trivisonno, y Silvia Irigaray, mamá de Maximiliano Tasca.

Este proyecto de ley fue una iniciativa de la Dirección General de Asistencia a la Víctima de la Secretaría de Justicia, con el objetivo de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se adhiera a la Ley Nacional 27.575, la cual fue aprobada el 5 de noviembre de 2020 y publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 26 de noviembre del mismo año.

Por la misma disposición, se incorpora en el calendario escolar el día 29 de agosto como jornada de reflexión con el fin de concientizar, difundir y educar desde la más temprana edad sobre la importancia de la persona donante.

Dicha norma fue promulgada en conmemoración de los 20 años del fallecimiento de Antonella Trivisonno, una niña de casi 7 años de edad que perdió la vida en un trágico siniestro vial en la Ciudad de Rosario. Su familia pelea activamente desde ese entonces por la donación de órganos. El proyecto tiene como propósito honrar el compromiso con el altruismo y la capacidad de dar a otros la posibilidad de vivir, en recuerdo de Antonella y la decisión de su familia en su día más triste, y en ella, a todas las personas o familias que han tomado la decisión de donar sus órganos o los de sus seres queridos.

En el acto, Silvia Irigaray, mamá de Maximiliano Tasca, uno de los Pibes de Floresta, declaró: “Esta es la mejor decisión, ayudar, dar, porque a mí me sirvió ponerme de pie, me sirvió levantar los pedazos, me sirvió reconstruir. Me entonces es sanador” (…) De ahora en más, el 29 de agosto por Antonella, va a ser una fecha que vamos a invitar a todos, a que cada uno vaya recordando a su ser amado. Esto es darnos la mano, es acompañarnos, es inmenso, así que muchas gracias.”