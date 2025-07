“Caminata Patrimonial” para defender los lugares históricos de Buenos Aires

Este sábado 19 de julio a las 16 h, en Plaza de Mayo, realizaremos una Caminata Patrimonial. ¿Por qué? Porque el DNU 345/25 degradó la Comisión Nacional de Monumentos y dejó a más de 1500 bienes patrimoniales nacionales a la deriva.

Desde 1940, la Comisión Nacional de Monumentos (CNMLyBH) protege edificios, lugares y bienes históricos. Ahora le quitaron funciones clave: no podrá proponer nuevas declaratorias ni proteger entornos patrimoniales de la especulación inmobiliaria.

Ya no asesorará al Congreso, no podrá declarar áreas de amortiguación visual y pierde toda capacidad de acción federal. Una medida que no es aislada, sino parte de una política sistemática de desmantelamiento de la cultura y la memoria.

También se cerró la Dirección Nacional de Arquitectura, que realizaba intervenciones en bienes históricos. Resultado: no hay más presupuesto ni obras para conservar el patrimonio nacional.

Esta caminata es una acción colectiva para visibilizar esta situación. Recorremos la Plaza de Mayo y sus alrededores para defender los bienes que construyen nuestra historia e identidad.

Sin políticas públicas, sin financiamiento, sin memoria: ese es el camino que intenta imponer el gobierno. No lo podemos permitir. La cultura no es un gasto, es un derecho y un lazo social.

Te esperamos el sábado 19 de julio a las 16 h en Plaza de Mayo. Caminemos por nuestra historia, defendamos nuestro presente y futuro.

María Eva Koutsovitis

