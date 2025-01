Ciclo de cine recuperado, en el Museo del Cine y el MALBA

Domingo 19

16 h Sala Museo del Cine

Tito el elefantito dirigida por Rodolfo Sigfredo Pastor/ grupo C.I.N.E. Argentina, 1974, 16mm, 30 min.

Tito el elefantito, es un mediometraje de dibujos animados que narra el recorrido iniciático de Tito, un pequeño elefante que abandona la paz de su hogar en la naturaleza para enfrentarse a la vorágine capitalista de la ciudad. Realizado por el grupo C.I.N.E. (Cine Infantil Educativo), fundado por Rodolfo Sigfredo Pastor. El guión está basado en un cuento escrito por niños durante uno de los talleres del grupo en Vicente López. Concluido en un contexto de violencia e inestabilidad económica, practicamentei no fue vista en Argentina, y censurada por Hugo Paulino Tato quien calificó a su protagonista como un “elefante marxista”.

17 h Sala Museo del Cine

Causachum Cuzco dirigida por Alberto Giudici y José María Arguedas. Argentina, 1982, 16mm, 38 min.

Un ensayo fotográfico que celebra la tierra y el pueblo de Cuzco, Perú. Basada en los poemas en quechua antiguo de Saturnino Huilka, la película rinde homenaje al campesinado cuzqueño, heredero de la rebelión tupacamarista que impulsó la causa emancipadora americana. Premiado por su enfoque poético, combina imágenes y literatura para destacar la riqueza cultural y la historia de la región andina.

Se proyecta gracias Paula y Marcelo Giudici, y la Cinemateca Uruguaya.

Y queda el silencio dirigida por Mario Jacob y Alejandro Legaspi. Uruguay, 1978, 35mm, 10 min.

A partir del golpe de Estado en Uruguay y la clausura de espacios culturales como la Cinemateca del Tercer Mundo, en 1974 Legaspi emigró a Lima, Perú, donde, junto a Jacob, fundó la productora Marcha, dedicada a la realización de documentales que abordaban las problemáticas sociales y políticas de la región, entre los que se destacan Y queda el silencio.

Esta copia en 35mm se presenta gracias a la Cinemateca uruguaya

18 h Sala Museo del Cine

De lo que no hay / La violencia dirigida por Alfredo Mathé. Argentina, 1968, 16mm, 57 min.

Una inocente joven de provincia (Julia Elena Dávalos) llega a la ciudad de Buenos Aires a fines de la década del 60 y comienza a trabajar en la casa de una acaudalada familia. Cuando conoce a un hombre negro cree descubrir el amor pero la sociedad se encargará de torcer su feliz destino. Basada en la novela La violencia del escritor, guionista y periodista Arturo Cerretani, responsable también de los guiones de La cifra impar, El crimen de Oribe y Graciela.

La película nunca fue estrenada comercialmente. Existen en el INCAA los negativos de imagen y de sonido, pero hasta donde se sabe esta es la única copia en 16mm.

19:30 h Sala Museo del Cine

Historia de un gaucho viejo dirigida por José J. Romeu. Argentina, 1924

El film de Romeu, habitado por cuatreros, policías rurales, jueces de paz y gauchos criollos se inscribe dentro de la tradición del género literario denominado gauchesco, popularizado a fines de siglo XIX por escritores como José Hernandez con su célebre Martín Fierro y Eduardo Gutierrez creador de la zaga de gauchos perseguidos por la ley entre los que se destacan Moreira y Hormiga Negra, todos ellos en algún momento llevados al cine. El Museo del Cine cuenta con una copia 35mm, que fue hallada en el Museo de Carcarañá en 2015, en proceso de descomposición. Se pudo estabilizar y se logró rescatar un 85 por ciento del total. Luego de este proceso se realizó un master digital de preservación en el equipo escáner URSA de resolución 5K, reacondicionado por personal del Museo.

Musicalización en vivo: Lalo Diaz Keller

22 h Sala MALBA

Motilones lamistas dirigida por Marianne Eyde, Ricardo Roca Rey, Paquita Scazocchio, Gianfranco Annichini, Alfonso Quiñones y Carlos Zarria. Perú, 1975, 11 min.

Documental que explora la vida y las tradiciones de la comunidad Motilona perteneciente a la etnia Kichua-Lamista, un grupo indígena de la Amazonía peruana. Eyde preserva y comparte la memoria de esta comunidad, cuyas costumbres y modos de vida han sido históricamente invisibilizados.

Este cortometraje fue restaurado por el proyecto Río Abierto quienes se enfocan en la preservación y recuperación del patrimonio de imágenes en movimiento de la Amazonía. Este proyecto se ha conceptualizado y desarrollado en el contexto de la Elías Querejeta Zine Escola.

Programa: Dina y Claude Lévi-Strauss: los años en Brasil

Films etnográficos realizados por Claude y Dina Lévi-Strauss entre 1935 y 1936 en una expedición antropológica al Mato Grosso. Su perspectiva científica se centra en dos grupos indígenas muy distintos, los bororo y los kadiwéu, con valiosos registros de sus tradiciones y rituales.

El programa se compone de los siguientes cortometrajes: Trabajo del ganado en el corral de una granja del sur de Mato Grosso (Os Trabalhos do gado no curral de uma fazenda do sul de Mato Grosso). Brasil, 1935, 4 min; La vida del pueblo bororó (A vida de uma aldeia bororó). Brasil, 1935, 10 min.; Ceremonias funerales de los indios bororó (Cerimonias funerales entre os indios bororó). Brasil, 1935, 10 min.; Pueblo de Nalike [I] (Aldeia de Nalike [I]). Brasil, 1936, 13 min.; Pueblo de Nalike [II] (Aldeia de Nalike [II]). Brasil, 1936, 9 min.

Con el apoyo de la Cinemateca Brasilera.

23:30 h Sala MALBA

Lucía dirigida por Dick Ross. Argentina, 1963, 16mm, 60 min.

Lucía cuenta el drama de una joven esposa (Fernanda Mistral) que atraviesa una tremenda crisis matrimonial pero logra superarla tras asistir a una multitudinaria conferencia de Billy Graham en la cancha de San Lorenzo. Esa larga secuencia documental parece ser el único registro audiovisual que existe de aquella primera incursión argentina de Graham y tiene el valor adicional de mostrar detalladamente las instalaciones del Viejo Gasómetro.

El film nunca se estrenó en Argentina y no se sabía de la existencia de ninguna copia, hasta que el coleccionista Daniel Galgani localizó una en 16mm., en poder de su colega uruguayo Martín Dayan. Afectada por el síndrome del vinagre, aunque aún visible, Lucía fue gentilmente cedida por Dayan a la Filmoteca Buenos Aires a fines de 2023.

Antes de cada función:

Cine publicitario recuperado: los archivos de Nono Pugliese. Argentina, 1978-1985, 16mm.

Publicidades que son parte de la colección publicitaria de Nono Pugliese llegada al Museo del Cine en el 2024. Se proyectarán en 16mm al inicio de cada función de Más allá del olvido como modo de respetar su intención original.