Contrapunto entre Muzzio y la Fundación Huésped, por la ESI

La vicejefa Clara Muzzio aclaró que se tomó la determinación de analizar el material de la ESI ante la “preocupación” que manifestaron algunos padres de estudiantes porteños “por contenidos que estaban recibiendo sus hijos”. La Fundación Huésped presentó un pedido de información pública.

El gobierno porteño decidió retirar el material de la ESI de internet, ante la “preocupación” que manifestaron algunos padres de estudiantes porteños “por contenidos que estaban recibiendo sus hijos en el contexto de ESI”.

La funcionaria publicó en sus redes sociales: “escuchamos las opiniones e hicimos un primer análisis sobre los contenidos oficiales publicados en la web. Encontramos desorden y documentos obsoletos, que venían desde la sanción de la ley, en el año 2006″, precisó Muzzio.

Según Muzzio, están “fuera de lugar” las “críticas indignadas y acusaciones de censura” por parte de “algunos periodistas alineados con el kirchnerismo o la izquierda“, luego de que se conociera la decisión de revisar los contenidos de la ESI que se imparten en las escuelas porteñas.

Más allá de la mención de la vicejefa al periodismo, una de las organizaciones que reaccionó ante el retiro del material de la ESI, fue la Fundación Huésped.

La entidad presentó un pedido de información pública sobre esta cuestión.

“Toda revisión y actualización es bienvenida y necesaria, pero debe realizarse en el marco de la Ley de ESI vigente. Por eso queremos saber cuáles son los criterios, el enfoque y el marco conceptual de la revisión“, publicó la Fundación Huésped en su sitio web.

Muzzio contó que el material que se quitó de internet, venía de la “época en que Telerman fue intendente” y que contenía “archivos que ya nadie sabía por qué estaban ahí y que no se ajustaban a ninguna currícula“.

Por su parte, la Fundación Huésped afirma que “la ESI no es una materia. La ESI es integral, se aplica en todas las materias y en todos los niveles educativos (jardín, primaria, secundaria y terciarios). Por eso, los contenidos se adaptan a cada necesidad y momento de la vida. Además, la ESI involucra a toda la comunidad educativa: familias, docentes y no docentes, educadores no formales. Durante el verano, colonias, clubes, y otros espacios, también atraviesan situaciones que deben ser abordadas desde la ESI. Los materiales deberían estar disponibles. Respetar el propio cuerpo y el de otras personas, el consentimiento, la prevención de abusos, se aprenden con ESI”.

“Buscaremos tener un análisis neutral, actualizado, profundo y profesional“, definió Muzzio acerca del nuevo enfoque de la ESI que le imprimirá este gobierno.