All Boys empató en el debut, en Sarandí

Por la primera fecha de la Zona A, del torneo de la Primera Nacional 2025, All Boys igualó 0-0 con Arsenal, en el estadio “Julio Humberto Grondona” de Sarandí.

En la calurosa tarde del Sur Bonaerense, el “Albo” y el dueño de casa no lograron sacarse diferencias. Si bien el local tuvo las situaciones más claras, Tiago Libares se hizo fuerte en su guarida y su valla no fue vencida, el “Blanco” también tuvo sus chances de gol. Como aquella en los pies de Ignacio Palacio, que luego de que Octavio Bianchi le baja la pelota con su cabeza, Nacho remató de sobrepique y el disparo, que se metía en el ángulo superior izquierdo del arco, Jerónimo Pourtau desvió el tiro. Ya en el complemento, All Boys intentó conseguir el gol del triunfo; primero Bianchi, luego Thiago Calone, Juan Pablo Passaglia y más tarde Claudio Campostrini, no lograron vencer la resistencia del guardameta del conjunto del viaducto.

El sábado 15, All Boys disputará el partido correspondiente a la Fecha 2 del torneo. Enfrentará a Colegiales a las 21 hs, en el estadio “Islas Malvinas” de Floresta, con arbitro a confirmar.

FORMACIONES:

ALL BOYS (0): 1. Tiago Libares; 2. Maximiliano Coronel, 3. Tobías Bovone, 4. Hernán Grana, 5. Leandro Desábato, 6. Jonathan Ferrari, 7. Tomás Assenatto, 8. Ignacio Palacio, 9. Octavio Bianchi, 10. Thiago Calone y 11. Juan Pablo Passaglia. DT: Mariano Campodónico.

Suplentes: 12. Lukas Ramil Sauer, 13. Alejo Rodríguez, 14. Julián Veinticinco, 15. Ignacio Figueroa, 16. Yago De Vito, 17. Benjamín González, 18. Claudio Campostrini, 19. Ezequiel Ramírez y 20. Lionel Jara.

Arsenal (0): 1. Jeronimo Pourtau; 2. Dylan Gissi, 3. Iván Cabrera, 4. Matías Vera, 5. Nahuel Frascone, 6. Alexis Sosa, 7. Ciro Rius, 8. Emiliano Purita, 9. Gonzalo Klusener, 10. Matías Lucero y Matías Flores. DT: Marín Rolón.

Suplentes: 12. Federico Mekbel, 13. Manuel Cocca, 14. Nazareno Roselli, 15. Abel Amaya, 16. Valentín Serrano, 17. Talo Colleta, 18. Claudio Villagra, 19. Ignacio Sabatini y 20. Manuel López.

CAMBIOS: 55’ Ignacio Figueroa X Leandro Desábato (AB); 72’ Valentín Serrano X Matías Flores (A); 80’ Claudio Campostrini y Lionel Jara X Tomás Assennato e Ignacio Palacio (AB); 84’ Talo Colletta, Ignacio Sabatini y Manuel López X Ciro Rius, Emiliano Purita, Gonzalo Klusener (A); 87’ Alejo Rodríguez y Yago De Vito X Hernán Grana y Thiago Calone (AB).

AMONESTADOS: 1’ Alexis Sosa (A), 27’ Jonathan Ferrari (AB) e Iván Cabrera (A),

TERNA ARBITRAL: Felipe Viola, Erik Grunman (Asistente 1), Hernán Antola (Asistente 2) y Manuel Girett (Suplente).

Prensa Club All Boys