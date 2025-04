All Boys derrotó 3 a 1 a Güemes, en el Islas Malvinas

Por la décima fecha de la “Zona A” del torneo 2025 de la Primera Nacional, All Boys venció 3-1 a Güemes de Santiago del Estero, en el estadio “Islas Malvinas” de Floresta.

El “Albo” fue consciente de que debía ganar, no solo para mantener sus aspiraciones de pelear en el torneo, sino también para cortar la mala racha de 4 derrotas consecutivas (sumando la eliminación de Copa Argentina) y para volver a festejar con su pueblo. Y así planteó el partido y así lo disputó, con la necesidad de volver al triunfo. Ya desde los primeros minutos de juego, el equipo de Mariano Campodónico demostró que no perdió el hambre de victoria y arrinconó a su rival.

En la cabeza de Claudio Campostrini y Octavio Bianchi, y en los pies de Juan Carlos Salas y Julián Ceballos, All Boys tuvo las chances más claras, pero recién a los 29 minutos de juego el “Blanco” pudo lograr su cometido.

Adentro del área rival, Campostrini abrió para Bianchi y el “Tanque” tiró el centro sobre la línea de fondo, y sobre el punto de penal, Juan Pablo Passaglia definió por lo bajo y contra el palo derecho de Mauro Leguiza, que nada pudo hacer para que All Boys marque el primer gol del partido.

El equipo de Floresta continuó con sus ataques, pero tras una desatención en el fondo, Tomás Federico se las ingenió y marcó el gol del empate parcial para el “Gaucho” a los 41 minutos de juego.

Para el complemento, All Boys mantuvo la misma idea, presionó a su rival y cuando tenía la pelota en sus pies, fue vertical y tambien supo jugar por los costados. Tal es así, que a los 52’ y tras un tiro libre ejecutado por Ceballos en la banda izquierda de la cancha, All Boys volvió a estar arriba en el marcador y ahora era por 2 a 1, el centro fue al punto del penal, Leguiza rechazó la pelota pero impactó en Nicolás Monserrat y la redonda fue al fondo de la red.

6 minutos más tarde, Ceballos recibió un pase de Bianchi y al pisar el área “Chiqui” definió cruzado para poner las cifras finales al partido, marcó el 3 a 1 y sentenció el resultado.

De ahí en más, All Boys reguló su esfuerzo y comenzó a elegir en que momento atacar con todo. Campodónico optó por que su equipo juegue al contraataque y por eso cambió la delantera, cambio al “Doble 9” por la velocidad de Tomás Assennato y Thiago Calone.

Desgraciadamente, tuvo que re adaptar su plan porque “Cocay” Salas vio su segunda tarjeta amarilla en la tarde y se fue expulsado a los 65 minutos de partido. Luego, el rival se animó, intentó doblegar la resistencia del albinegro de Floresta, pero no pudo y una vez que se consumieron los 6 minutos de tiempo adicional, All Boys cortó la mala racha de derrotas, All Boys volvió a sumar de a 3, All Boys volvió a ganar y ante su gente.

El próximo sábado 19 de abril, All Boys disputará el partido correspondiente a la Fecha 11 del torneo y viajará a Tucumán para enfrentar a San Martín en el “La Ciudadela” desde las 16 hs., con arbitro a confirmar y con transmisión de TyC Sports.

FORMACIONES :

ALL BOYS (3): 1. Lukas Ramil Sauer; 2. Alejo Rodríguez, 3. Tobías Bovone, 4. Hernán Grana (c), 5. Leandro Desábato, 6. Jonathan Ferrari, 7. Octavio Bianchi, 8. Alexis Melo, 9. Claudio Campostrini, 10. Julián Ceballos y 11. Juan Pablo Passaglia. DT: Mariano Campodónico.

Suplentes : 12. Adriano Sofio, 13. Yago De Vito, 14. Julián Veinticinco, 15. Ignacio Figueroa, 16. Tomás Assennato, 17. Ignacio Palacio, 18. Benjamín González, 19. Thiago Calone y 20. Ezequiel Ramírez.

Güemes (1): 1. Mauro Leguiza; 2. Walter Juárez, 3. Julián Gauna, 4. Mariano Bettini, 5. Gonzalo Papa, 6. Nicolás Monserrat, 7. Emiliano Griffa, 8. Milton Gerez, 9. Mauro Albertengo, 10. David Veliz y 11. Tomás Federico. DT:

Suplentes : 12. Nahuel Pezzini, 13. Fernando González, 14. Brian Machuca, 15. Federico López, 16. Matías Fissore, 17. Patricio Pérez, 18. Hernán Brylko, 19. Martín Álvarez y 20. Pablo Alvarenga.

CAMBIOS: ET Hernán Brylko X Emiliano Griffa (G); 59’ Martín Álvarez X Gonzalo Papa (G); 62’ Yago De Vito e Ignacio Figueroa X Alejo Rodríguez y Juan Pablo Passaglia (AB); 62’ Patricio Pérez X Milton Gerez (G); 67’ Ignacio Palacio X Octavio Bianchi (AB); 72’ Tomás Assennato y Thiago Calone X Leandro Desábato y Claudio Campostrini (AB); 80’ Federico López y Pablo Alvarenga X Julián Gauna y David Veliz (G).

AMONESTADOS: 9’ Juan Carlos Salas (AB), 17’ Emiliano Griffa (G), 60’ Tomás Federico (AB), 76’ Ignacio Palacio (AB),

EXPULSADO: 65’ Juan Carlos Salas (AB), doble tarjeta amarilla.

GOLES: 29’ Juan Pablo Passaglia (AB), 41’ Tomás Federico (G), 52’ Nicolás Monserrat E/C (AB) y 58’ Julián Ceballos (AB).

TERNA ARBITRAL: Joaquín Gil, Diego Romero (Asistente N°1), Gisella Bosso (Asistente N°2) y Darío Sandoval (Suplente).

ESTADIO: “Islas Malvinas”, Floresta, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Fuente: Prensa Club All Boys

