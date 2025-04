Asesinato de Lucas González: confirmaron la prisión perpetua para tres policías

Histórico fallo de la Cámara de Casación: en el día de hoy, se confirmó la prisión perpetua para tres policías por el crimen de Lucas González. Un fallo que marca un antes y después para los casos de violencia policial.

La Cámara no solo ratificó las condenas a Isassi, López y Nieva por el homicidio quintuplemente agravado de Lucas González, sino que además sentó un precedente judicial clave: por primera vez confirmó, en un crimen cometido por fuerzas de seguridad, el agravante de odio racial (art. 80, inc. 4 CP).

Y, además, nombraron a las víctimas y a sus padres víctimas de Violencia Institucional por violación a sus derechos humanos. Los condenados emboscaron y dispararon contra cuatro adolescentes en Barracas en 2021, en un operativo ilegal donde abusaron de su poder, actuaron con alevosía y motivación discriminatoria.

¿Por qué este fallo marca un precedente? Porque gracias a la lucha que llevamos adelante junto a la familia de Lucas, logramos que se condene el racismo estructural en las fuerzas de seguridad y poner de relieve que el Poder Judicial no debe ser cómplice de la impunidad policial. Es un mensaje contundente a las Brigadas Policiales, en un país con decenas de casos que quedan impunes de mano de aquellos que defienden malos policías o los premian por matar o reprimir.

Es un fallo que le devuelve a la sociedad mucho de lo que le han quitado. Violaron los DDHH de cuatro chicos, asesinando a Lucas y dejando secuelas a Joaquín, Julián y Niven. Deseo decirle a toda la sociedad que hemos ganado el juicio más importante de la historia contemporánea. Lo hicieron las familias siendo respetuosos, nunca pidiendo venganza, siempre justicia.

Finalmente la tuvieron. Agradezco a Dios y a la UBA haberme ayudado a ser abogado, haber aportado un hoja en la historia judicial de mi país. Tanto odio racial debía tener una condena, ojalá sirva a las generaciones venideras. Ojalá se estudie en la facultad. El odio racial debe cesar. Abrazo a las familias con toda mi alma. Gracias por confiarme la vida y el honor de sus hijos. Lucas ahora sí descansa en Paz!

Gracias @CassolaVirginia por estar aquellos días tan difíciles. Gracias a Rafael (mi terapeuta) por prepararme emocionalmente para que no cometa un error no forzado. No pudieron Rafa. Gracias a los que marcharon pidiendo justicia. Sobre todo a mi familia que vive custodiada.

ES JUSTICIA. ES HISTORIA.

Dr. Gregorio Dalbón

Relacionado