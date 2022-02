Las obras de Vicente Walter fueron declaradas Patrimonio Cultural

Facebook Twitter Email WhatsApp

La blogger Gabriela Pirlo publicó en 2016: «Vicente Walter ha sido un genio irrepetible. Un genio encapsulado y aislado en su lugar en el mundo: La Boca. Aún se pueden admirar algunos alicaídos alto relieves en el barrio del riachuelo, Quinquela Martín y el Puente Nicolás Avellaneda. Son frescos que hacen emocionar a quién los mira, porque son talento puro, sudor puro, desgarros del alma. Walter fue un alma que lo dio todo de sí a cambio de nada. Se lo recuerda en el barrio por su generosidad, su entrega para con aquel que necesitase algo. Siempre diáfano y atento, supo volcar con sus manos y su mente brillante las figuras de los alto relieves donde plasmaba escenas cotidianas de La Boca».

Una excelente síntesis de la obra de este albañil, que se dedicó a un arte por demás complicado, al decir de Gabriela… «dibujar y dar volúmen al cemento fresco es muy difícil, y hay que tener una gran pericia y mucha paciencia para llevarla adelante. Y sin embargo…. Vicente Walter dio vida, movimiento, grosor y eternidad a la gente sufrida y laboriosa del barrio más carismatico de la capital argentina en forma de cemento viviente».

Por las calles de La Boca, Vicente, con la pala, el balde y la mezcla, iba reversionando y registrando las actividades de esa gente, su gente. Retrató a Quinquela, a los obreros del puerto, a los pibes del barrio, al canillita (con la camiseta de Boca, obvio), un vecino que toca el bandoneón.

Vicente partió en 2004. Vivía en una pieza de la antigua cantina «La barca de Bachicha», en cuyo frente también estaban sus criaturas de cemento (en total, 400 obras en el barrio de La Boca).

Aquella nota de Gabriela Pirlo comenzaba así: «La historia no lo homenajeará, los libros casi no lo nombrarán, no tendrá un Foro donde brillar, ni habrá libros especializados en su obra. Y sin embargo….. Vicente Walter ha sido un genio irrepetible. Un genio encapsulado y aislado en su lugar en el mundo: La Boca».

Esta vez, la historia desmiente parcialmente a la autora, ya que la Legislatura declaró «Patrimonio Cultural» a las obras de Vicente Walter. El colectivo de artistas «Vicente Walter Presente», logró la aprobación de la ley número 6.520, sancionada en el recinto y publicada en el Boletín Oficial en Enero pasado.

«Esto se dio desde la constante lucha emprendida por vecinxs y amigxs de Vicente, quienes han trabajado para lograr semejante objetivo», dice el colectivo a través de su cuenta de Instagram.

Claudio Serrentino

Foto: Télam