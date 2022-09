Facebook Twitter Email WhatsApp

Nacido en 1930 frente a un arroyo Maldonado a cielo abierto, mi papá Jorge Costa nos recordaba siempre sus años de niñez en aquel viejo Villa Luro, con calles de tierra, poblándose entre inmigrantes entre ellos mi abuelo, también hablaba de la gran amistad que había entre los pibes…

Nunca se quiso ir del barrio, aquí tenía sus raíces, formó su familia.

Se reconocía en cada esquina, en cada rincón, entre los vecinos; en el año 1990 soñé junto a él darle vida a una revista barrial «Mirando al Oeste» y con la compañía de mi mamá Luisa formamos «El Clan Costa», salimos a dar a conocer nuestro trabajo con entusiasmo y mucha pasión; enseguida logramos llegar al corazón de la gente; nos impulsaba todo ese rico pasado de mis padres que nos ayudaba para hacer un medio periodístico con una identidad legítima y querible.

Sin duda, entre las enseñanzas, que me inculcó están: el ejemplo del trabajo, el de ser buena persona, no ser indiferente a lo que nos pasa como sociedad…y sin duda me dejó el gran amor que tengo por Villa Luro; siempre hasta sus últimos días Jorge Costa, (el Bocha), fue un compañero en mi vida y este legado que hace 32 años nos unió aún más como familia, seguirá creciendo y recordándolo con emoción y con nostalgia…Un beso al cielo.

Marcelo Costa

Director de «Mirando Al Oeste»