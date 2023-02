Denuncian a grandes empresas, por incumplir con «Precios Justos»

La ONG MP La Dignidad CABA, realizó un relevamiento sobre precios y stock de los artículos que integran el programa «Precios Justos». Denuncian incumplimiento por parte de grandes empresas.

A través de sus redes sociales, MP La Dignidad CABA dió a conocer el resultado de sus relevamientos en supermercados, del cumplimiento del programa «Precios Justos».

Denuncian faltantes y maniobras, sobre todo en los artículos que más consumen los sectores de menores recursos.

El informe dice textualmente:

Hoy ponemos el ojo en las empresas productoras de alimentos.

En este podio incumplidor ( las 3 empresas que menos cumplen el acuerdo de precios) nos encontramos con:

– Molinos Rio de la Plata. La empresa dueña de una gran parte de los alimentos del país incumple más de lo que cumple. Los principales faltantes son el aceite, el arroz y los fideos. En el caso de los fideos, además sacó un producto a la venta de muy similares características, a un precio mayor.

– Molinos Cañuelas. En este caso también hay mas faltantes que productos en las góndolas de los super. Acá se hace especial énfasis en los aceites no pudimos encontrar 1!!!!

– Ledesma. con muchos faltantes en su producto estrella, el Azúcar.

Estas 3 empresas no son pequeñas, no tienen problema de stock ni de ganancias. Están incumpliendo un acuerdo que firmaron con todxs nosotrxs. Y lo hacen impunemente. No lo permitamos.