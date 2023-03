Derrota en Zárate con Defensores Unidos

All Boys cayó 3-1 con Defensores Unidos en el estadio “Gigante de Villa Fox” de Zárate, con dos goles de Javier Velázquez (el segundo de penal) y otro de Martín Giménez, mientras que Enzo Avaro marcó para el “Blanco”, fue por la octava fecha del torneo “Campeones del Mundo” de la Primera Nacional 2023.

El “Albo” no pudo vencer en la Zona Norte de Buenos Aires y en su cuarta presentación en condición de visitante. El césped estuvo rápido desde los primeros instantes del partido, a causa de un riego al momento de los ejercicios pre competitivos, algo que le vino bien a All Boys, porque la primera situación clara fue para el equipo de Floresta. Joaquín Ibañez hizo un pase para Enzo Avaro que penetró en la defensa local, el extremo desbordó por la izquierda, jugó atrás y Thomas Amilivia remató con fuerza, pero el disparo dio en un rival y se fue al córner. Pocos minutos más tarde, a los 7 de juego, Defensores Unidos sacó provecho de una jugada parada y de cabeza, Javier Velázquez marcó el primer gol del local.

All Boys continuó con su idea de juego, mantener la posesión, mover la bocha de banda a banda para generar el hueco y así filtrar la pelota para que los atacantes queden mano a mano. Pero recién se pudo materializar sobre el final del primer tiempo. A los 37′, Joaquín Ibáñez ejecutó un córner desde la izquierda, y tras un rebote después del cabezazo de Franco Pardo, Enzo Avaro apareció en el segundo palo y logró definir para poner el empate parcial. Si bien All Boys fue por más, no hubo grandes emociones en los últimos minutos y Jorge Broggi finalizó la primera parte del encuentro.

Para el complemento, el equipo conducido por Pablo Frontini apostó por la misma idea de juego, pero intentó subir el ritmo de la circulación de la pelota y en el lapso de tiempo en el que All Boys estaba cerca de lograr el gol para ponerse arriba en el marcador, la línea defensiva de Defensores Unidos logró rechazar el balón cuando el cronómetro marcaba 59 minutos, sorprendentemente la pelota le cae a Maximiliano Ortigoza quien encara para el área del “Albo” y Lucas Ferrari logró cerrarlo, pero Broggi vió falta y cobró la pena máxima. Velázquez se encargó de cambiar el penal por gol y marcó el 2-1 para CADU. El cuerpo técnico de All Boys movió sus filas e hizo cambios en busca de dar vuelta el resultado, agotó las “ventanas” e ingresaron: Juan Pablo Zárate, Damián Lizio, Saúl Nelle, Mauro Luque y el juvenil debutante, Lautaro Taboada; por los extenuados Gabriel Pusula, Francisco Gatti, Tomás Granitto, Agustín Morales y Thomas Amilivia. Poco a poco, All Boys fue arrinconado a su oponente contra su valla, desbordó por la izquierda, y también por la derecha, y cuando no tuvo opción por los sectores laterales, intentó por el medio con el juego que la dupla Ibáñez – Lizio podía generar.

El “Blanco” tuvo sus chances para la igualdad, como aquella en el pie derecho de Pardo, tras un tiro libre de Lizio, y que Fabricio Henricot apenas logró desviar con los dedos o como aquella que Matías Muñoz ganó en las alturas, cabeceó cruzado y el tiro se fue besando el palo derecho. Ya sobre el final del partido, All Boys fue por todo y jugó totalmente volcado al ataque, su rival prefiero refugiarse y tapó los huecos que el “Albo” había encontrado en la primera parte del juego. Y tras un despeje de su defensa, el conjunto vestido de azul (el local utilizó la camiseta alternativa) se encontró de casualidad con un contraataque, que derivó en qué Martín Giménez se fuera mano a mano con Lisandro Mitre. El delantero definió al palo derecho del arquero y marcó el último gol de la tarde, fue el 3-1 final para el local. Después de que se cumplieran los 5 minutos que agregó Broggi, el árbitro finalizó el partido en Zárate y decretó la segunda derrota de All Boys en el año.

El plantel entrenará desde el lunes, con la mente puesta en su próximo rival. El “Blanco” buscará vencer en Floresta, el próximo fin de semana cuando enfrente a San Martín de San Juan.

FORMACIONES:

ALL BOYS (1): 1. Lisandro Mitre; 2. Franco Pardo, 3. Lucas Ferrari, 4. Francisco Gatti, 5. Matías Muñoz (C), 6. Gabriel Pusula, 7. Agustín Morales, 8. Tomás Granitto, 9. Thomas Amilivia, 10. Joaquín Ibáñez y 11. Enzo Avaro. DT: Pablo Frontini.

Suplentes: 12. Lucas Villagra, 13. Facundo Butti, 14. Tomás Mantia, 15. Saúl Nelle, 16. Mauro Luque, 17. Santiago Rodríguez, 18. Juan Pablo Zárate, 19. Damián Lizio y 20. Lautaro Taboada.

C. A. D. U. (3): 1. Fabricio Henricot, 2. Facundo Laumann, 3. Lucas de los Santos, 4. Juan Ponce, 5. Matías Nizzo, 6. Damián Zadel, 7. Héctor Echagüe, 8. Brian Gómez, 9. Javier Velázquez, 10. Martín Giménez y 11. Maximiliano Ortigoza. DT: Santiago Davio.

Suplentes: 12. Mauricio Aquino, 13. Ariel Morales, 14. Bahiano García, 15. Gustavo Mbombaj, 16. Lautaro Disanto, 17. Felipe Fernández, 18. Damián Nuñez, 19. Nicolás Toloza y 20. Lautaro Osuna.

CAMBIOS: 60′ Lautaro Disanto y Damián Nuñez X Juan Gómez y Brian Gómez (DU); 60′ Damián Lizio y Juan Pablo Zárate X Agustín Morales y Tomás Granitto (AB); 68′ Lautaro Taboada X Thomas Amilivia (AB); 68′ Gustavo Mbombaj y Bahiano García X Héctor Echagüe y Lucas de los Santos (DU); 76′ Saúl Nelle y Mauro Luque X Francisco Gatti y Gabriel Pusula (AB); 81′ Ariel Morales X Maximiliano Ortigoza (DU).

AMONESTADOS: 18′ Joaquín Ibañez (AB), 24′ Francisco Gatti (AB), 27′ Javier Velázquez (DU), 41′ Gabriel Pusula (AB) y 90’+1′ Martín Giménez (DU).

GOLES: 7′ y 59′ (penal) Javier Velázquez, 37′ Enzo Avaro (AB) y 90’+1′ Martín Giménez (DU).

TERNA ARBITRAL: Jorge Broggi, Diego Romero (Asistente 1), Damián Olivetto (Asistente 2) e Ignacio Lupani (Suplente).

ESTADIO: Mario Lusinno “El Gigante de Villa Fox”, Zárate, Provincia de Buenos Aires.

PRÓXIMA FECHA: 1° de Abril, All Boys vs. San Martín (SJ).

Fuente y foto: Prensa Club Atlético All Boys