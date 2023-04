All Boys empató con San Martín de San Juan

All Boys empató 1-1 con San Martín de San Juan en el estadio “Islas Malvinas”, Nicolás Franco puso en ventaja al visitante mientras que Thomas Amilivia marcó para el Blanco, fue por la novena fecha de la “Zona A” del torneo “Campeones del Mundo” de la Primera Nacional 2023.

El “Albo” buscó vencer en Floresta por primera vez en el año, y dejar atrás la caída del domingo pasado, pero no logró adueñarse de los 3pts, pese a mostrar afán por la victoria en el verde césped. Apenas comenzó el partido, se notó que All Boys quería triunfar, porque cuando apenas Juan Pablo Zárate movió del medio, Matías Muñoz paró el esférico y Franco Pardo disparó con violencia desde atrás de mitad de cancha, la pelota voló más de 50m pero el tiró se fue alto por pocos centímetros. Luego, All Boys se paró arriba en el campo de juego, abrió la cancha cada vez que pudo y se adueñó del balón. A los 10 minutos All Boys tuvo su segunda chance, al “Tanque” Zárate le cayó un rechazo y pivoteó para que Joaquín Ibáñez jugara de primera para Thomas Amilivia, el delantero definió apenas llegó a la pelota y buscó el ángulo superior derecho, pero Mariano Monllor logró desviar el tiro al córner. El “Blanco” buscaba ponerse en ventaja en el marcador, pero cuando el equipo de Pablo Frontini estaba en su mejor momento del partido, Nicolás Franco picó al vacío en busca de una pelota intrascendente, tomó posesión de la pelota y ante la correcta salida de Lisandro Mitre, el delantero rival definió cruzado y a los 25 minutos, marcó el 1-0 para el equipo visitante.

El resultado parcial era injusto en el partido, y es por eso que All Boys fue en busca de igualar el trámite para después intentar lograr la victoria. A los 30’, Amilivia abrió rápido para que Enzo Avaro desbordará por la izquierda, llegó al fondo y la defensa logró rechazar la pelota, pero el mismo fue tan malo que Lucas Ferrari (en el día de su cumpleaños) tomó posesión del balón y centró al área, Amilivia (quien inició la jugada) recibió en el punto del penal, controló, definió con vehemencia y marcó la igualdad en el marcador, fue el 1-1 para un All Boys que quería más. Los últimos minutos de la primera parte pasaron sin emociones fuertes, a excepción de la salida de Ferrari, quien acusó un dolor en su isquiotibial derecho e ingresó Mauro Luque por él; pero el “Albo” manejaba los hilos del partido y Diego Ceballos, árbitro del partido, finalizó el primer tiempo.

Para el complemento, All Boys intentó tener más posesión de la pelota para poder controlar el ritmo de juego y gracias al movimiento del balón, hacer circular la redonda de banda a banda para poder encontrar el espacio y generar una chance de gol. Pero los minutos pasaban y All Boys no lograba ponerse arriba en el marcador. Entonces, Pablo Frontini notó que su equipo necesitaba un poco más de técnica en la circulación de la pelota y decidió que Damián Lizio tomara el lugar de Tomas Granitto y a los 62 minutos, el cambio mostró ser el oportuno. Lizio puso un pase al fondo de la banda izquierda del ataque albinegro y entre Avaro y Luque dejaron a 3 rivales en el camino, el lateral centró la pelota, el “Platinado” Amilivia ganó de cabeza casi en el punto de penal e intentó bajar la pelota, pero al “Tanque” Zarate le quedó alta, no pudo definir con comodidad y el balón se fue por la línea de fondo. Los minutos pasaban y el dt albinegro decidió mover sus filas: hizo ingresar a Saúl Nelle, a Santiago Rodríguez y a Agustín Morales por los extenuados Ibáñez, Avaro y Gabriel Pusula. Segundos más tarde, a los 75 minutos para ser exactos, el “Tanque” recibió un pase de Amilivia que lo dejó solo en la puerta del área, el oriundo de Córdoba no dudo y remató recto, el tiro tenia destino de gol pero el palo derecho del arco defendido por Monllor devolvió el disparo, Lizio estuvo rápido y cazó el rebote, pero cuando iba a rematar un defensor del equipo sanjuanino lo derribó, pero para el juez del partido no fue un foul semejante de la pena máxima. All Boys no se rindió y fue por más, aunque con más empuje que ideas y una vez que pasaron los 4 minutos que Diego Ceballos adicionó al tiempo reglamentario, el “Hombre de negro” finalizó el partido y decretó el empate entre All Boys y San Martin de San Juan por 1 a 1 en Floresta.

El plantel del “Albo” volverá a los entrenamientos mañana mismo, con la mente puesta en su próximo rival. El “Blanco” visitará Jáuregui para enfrentar a Flandria, el próximo miércoles a las 15.30 por la Fecha 10 de la “Zona A” de la Primera Nacional 2023 y el mismo contará con la transmisión en vivo de DirecTV Sports.

FORMACIONES:

ALL BOYS (1) : 1. Lisandro Mitre; 2. Franco Pardo, 3. Lucas Ferrari, 4. Francisco Gatti, 5. Matías Muñoz (C), 6. Gabriel Pusula, 7. Juan Pablo Zárate, 8. Tomás Granitto, 9. Thomas Amilivia, 10. Joaquín Ibáñez y 11. Enzo Avaro. DT: Pablo Frontini.

Suplentes : 12. Lucas Villagra, 13. Facundo Butti, 14. Tomás Mantia, 15. Saúl Nelle, 16. Mauro Luque, 17. Santiago Rodríguez, 18. Miqueas González, 19. Damián Lizio y 20. Agustín Morales.

C. A. S. M. (SJ) (1) : 1. Mariano Monllor; 2. Abel Masuero, 3. Leonel Bontempo, 4. Alejandro Molina, 5. Jonathan Blanco, 6. Augusto Aguirre, 7. Benjamín Borasi, 8. Francisco Grahl, 9. Nicolás Franco, 10. Sebastián González y 11. Cristian Sánchez. DT: César Monasterio.

Suplentes : 12. Matías Borgogno, 13. José Villegas, 14. Manuel Llano, 15. Leonel Álvarez, 16. Nicolás Pelaitay, 17. Ezequiel González, 18. Nahuel Tejada, 19. Marcos Arturia y 20. Matías Donato.

CAMBIOS : 44’ Mauro Luque X Lucas Ferrari (AB); 58’ Damián Lizio X Tomás Granitto (AB); 71’ Marcos Arturia y Nicolás Pelaitay X Benjamín Borasi y Jonathan Blanco (SMSJ); 75’ Saúl Nelle, Santiago Rodríguez y Agustín Morales X Gabriel Pusula, Joaquín Ibáñez y Enzo Avaro (AB); 82’ Manuel Llano y Matías Donato X Nicolás Franco y Marcos Arturia (SMSJ); 89’ Nahuel Tejada X Sebastián González (SMSJ).

AMONESTADOS : 8’ Matías Muñoz (AB), 45’+2’ Franco Pardo (AB), 71 Benjamín Borasi (SMSJ) y 90’+4’ Leonel Bontempo (SMSJ).

EXPULSADO : 88’ Matías Muñoz (AB).

GOLES : 26’ Nicolás Franco (SMSJ) y 31’ Thomas Amilivia (AB).

TERNA ARBITRAL : Diego Ceballos, Mariano Altavista (Asistente 1), Leonardo Frega (Asistente 2) y Guido Mascheroni (Suplente).

ESTADIO : “Islas Malvinas”, Floresta, Ciudad de Buenos Aires.

PRÓXIMA FECHA: Miércoles 5 de Abril a las 15, Flandria vs. All Boys.

Fuente y foto: Prensa Club Atlético All Boys