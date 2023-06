Nueva marcha contra el Metrobus Alberdi-Directorio

NO AL METROBUS . NI EN ALBERDI NI EN DIRECTORIO que no es Metrobus y ademas es una obra innecesaria, inconsulta y onerosa.

No solo no se ha respetado la participacion ciudadana sino que en las dos reuniones de trabajo en el Juzgado NO HEMOS SIDO ESCUCHADOS y la obra sigue tal cual el original. Desde el CCC10 y Comerciantes de Alberdi acompañamos una propuesta superadora que ni siquiera la ESCUCHARON.

También ratificamos el incumplimiento absoluto en materia legal de Leyes 1153 y 3042 de cogestión del Parque Avellaneda y Area APH 45, donde avanzaron en forma ILEGAL, por lo que solicitamos ademas el retiro inmediato del obrador sobre Directorio y Fernández que obstaculiza el transito.