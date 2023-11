Privatizan un sector del Parque Sarmiento

El GCBA nos quita 2 hectáreas del Parque Sarmiento y se las entrega al ex jugador Sebastián Battaglia.

La concesión, que salió adjudicada hoy en el Boletín Oficial, incluye 13 canchas de futbol, 5 canchas de paddle, bares, un restaurante y un sector semicubierto con parrilla. Cuenta, además, con un playón de más de 1.400 metros cuadrados para la realización de eventos y un estacionamiento. El canon mensual que le cobrará el gobierno porteño se recupera con menos de una semana de recaudación.

El GCBA publicó el viernes 27 de octubre, la adjudicación de la Licitación Pública N° 10002-0697-LPU23 para la “concesión de uso y explotación de carácter oneroso de dos (2) espacios ubicados dentro del Parque Sarmiento” por cinco años a favor de la firma LOCURA DEPORTIVA S.A., propiedad del ex jugador y técnico del Club Atlético Boca Juniors, Sebastián Battaglia.

El predio concesionado por 5 años abarca 22.328 metros cuadrados (más de dos hectáreas), y está dividido en dos sectores.

Sector A: con una superficie a concesionar de 4.428 m². Se construirán cinco canchas de paddle, en un área situada entre el ingreso de Avenida Triunvirato y el de Balbín, donde actualmente se encuentran canchas de tenis de cemento en estado de abandono. Allí también, se construirán vestuarios y un sector de bar.

Sector B: De 17.900 metros cuadrados. Incluye 13 canchas de césped sintético las cuales serán diez de futbol 5 y tres de futbol 7. Este sector se encuentra concesionado desde 2019 también a otra firma relacionada con Sebastián Battaglia. También cuenta con vestuarios, un restaurante, un sector semicubierto con parrilla, un playón de más de 1.400 metros cuadrados para la realización de eventos y un estacionamiento vehicular de 1600 m2. En la concesión entra todo este predio de manera completa, y se suman los estacionamientos.

El monto mensual inicial que deberá pagar la firma LOCURA DEPORTIVA S.A. es de $11.050.000 de pesos. Teniendo en cuenta que sólo el valor de alquiler de una de las 10 canchas de futbol 5 está en promedio 14 mil pesos la hora, es sencillo deducir que la empresa recupera el canon con menos de una semana de recaudación.

Un Parque público en manos privadas

El Parque Sarmiento es un bien de dominio público del GCBA. Está zonificado como Urbanización Parque y tiene dos sectores que son Áreas de Reserva Ecológica (ARE). Por ley, debe garantizarse su “uso público”. Sin embargo, actualmente, 12 hectáreas del Parque están privatizadas, donde los privados administran canchas de fútbol, confiterías, estacionamientos. La privatización incluye hasta un sector del Parque que por el Código Urbanístico es el Área de Reserva Ecológica Norte (ARE), que fue entregada al Belgrano Athletic Club para que construya tres canchas de Rugby.

En febrero de este año, El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, junto a Vecinos x Saavedra, presentaron una acción de amparo para terminar con el arancelamiento del parque, se declare la nulidad e inconstitucionalidad de cada una de las privatizaciones (concesiones o permisos de uso) realizadas en sectores del Parque Sarmiento y se destinen dichos sectores a uso público con acceso irrestricto, a la vez que se suspendan los recitales que permite la Ciudad, por afectar la biodiversidad de este espacio verde fundamental para la Ciudad.

“La pandemia incrementó la conciencia de la ciudadanía sobre la escasez de espacios verdes públicos en la Ciudad de Buenos Aires. Además, fortaleció la consideración de la importancia sanitaria de estos espacios, que son valiosos por cumplir funciones ambientales, sociales y culturales en la ciudad. Sin embargo, el gobierno porteño continúa con sus viejas mañas de fragmentar los grandes espacios verdes públicos existentes en la ciudad para destinarlos a la explotación privada de forma escalonada, sin debate con la ciudadanía y con la mínima publicidad posible. La inercia política de la voluntad privatista no se ha visto modificada por la fuerza virulenta de una pandemia mundial. Lo que sucede en el Parque Sarmiento es una muestra ejemplar” aseguró María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y Fundadora de El Movimiento la Ciudad Somos Quienes La Habitamos.

Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos expresó: “Es inconcebible lo que sucede en el Parque Sarmiento. Violando todas las normativas de protección de los espacios verdes, el GCBA continúa otorgando concesiones en un parque público destinadas a canchas de fútbol, bares, estacionamiento de autos, locales gastronómicos, etc. Esto constituye una violación a la Ordenanza 46.229, aprobada en 1993 (actualmente vigente) que prohibió al Poder Ejecutivo “otorgar concesión, cesión, transferencia de dominio, tenencia precaria, permiso de uso ni cambio de destino de todo espacio destinado a parque, plazas, plazoletas y de todo otro espacio verde de uso público, se encuentre parquizado, jardinizado o no, perteneciente al dominio público” de la Ciudad de Buenos Aires. También es una violación al Código Urbanístico (Ley 6099) que destinó este predio a “Urbanización Parque (UP)”, es decir a conformar un área destinada a uso público, parquizada o agreste, cuya característica es el predominio de especies vegetales y suelo absorbente. El suelo sintético no es espacio verde y la concesión elimina el carácter de espacio público. Por último, esta privatización no está autorizada por la Legislatura y no se convocó a la audiencia pública previa que exige el art. 63 de la Constitución de la Ciudad antes de cambio el uso público de un sector de la ciudad”.

