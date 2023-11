MARCHA DEL ORGULLO. “Ni un ajuste más, ni un derecho menos”

Se realizó una nueva multitudinaria Marcha del Orgullo, donde volvimos a gritar: “Ni un ajuste más, ni un derecho menos. ¡Ley Antidiscriminatoria, Ley Integral Trans Ya! ¡Frenemos a les antiderechos!”.

Desde las 10, comenzó la Feria del Orgullo en Plaza de Mayo, que fue conducida sobre el escenario “Nadia Echazú” por Nancy Sena, Emma Serna y Cumbia Dick, musicalizada por los DJs Fabián Jara y Alan Faboulus, que engalanaron la escena que contó con las actuaciones de Galga Tropikalia, Guido Morán, LaQueTeCumbió y Lucy Patané, con un cierre a toda cumbia de La Joaqui.

A partir de las 15, comenzó la enorme caravana por Av. de Mayo hacia el Congreso de la Nación, como cada año -desde aquel 3 de julio de 1992- porque no damos ni un paso atrás ante el avance de tanta violencia y de propuestas antiderechos para el balotaje del próximo 19 de noviembre.

En el escenario “Carlos Jáuregui”, con la conducción de Alejandra Malem y Franco Torchia, y la potencia musical de los DJs Fabián Jara y Alan Faboulus, actuaron Bennettistas, BB Asul, Diego Frenkel, Anita B Queen y Ángela Torres, con un tremendo cierre de la gran Natalia Oreiro y banda; se rindió homenaje a quienes integran el Consejo Asesor Histórico de la Marcha del Orgullo, conformado por activistas que participaron en las primeras marchas, y la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo dio el discurso anual para pedir por las nuevas leyes Antidiscriminatoria e Integral Trans, para exigir ni un ajuste más, ni un derecho menos, y para frenar el avance de les antiderechos, entre todas las consignas que acompañaron el día.

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, conformada por más de 50 organizaciones, compartió en las voces de diferentes referentes de los espacios que la integran el discurso con los reclamos principales de la Marcha 2023: “Basta de discursos y crímenes de odio – ¿Dónde está Tehuel? – Basta de racismo, xenofobia y sexismo – ESI no binaria con presupuesto, en todas las escuelas y en todos los niveles educativos – Incluir es incluirnos a todes. Sí al lenguaje no binario – Basta de segregación a las personas trans en el deporte – Separación política, económica y simbólica entre Iglesia y Estado – Fuera FMI. No al pago de la deuda – Efectiva implementación de la nueva Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis. Indetectable es Intransmisible. ¡Exigimos la Cura Ya! – Investigación, desarrollo y producción nacional de preservativos para vulvas – Ley de Gestación Solidaria para proteger a todas las personas involucradas – Las familias son diversas. Adopción sin discriminaciones. Adoptemos también niñes grandes – Campo optativo y abierto de género en todos los registros – Respeto a las niñeces y adolescencias trans, no binarias y diversas – Defendamos nuestros recursos naturales del saqueo y de la contaminación – Respeto a la diversidad corporal – Incluir a las personas con discapacidad y neurodiversas es garantizar accesibilidad y todos sus derechos – Implementación de la Ley de Lengua de Señas Argentina – Legalización de la marihuana. Despenalización de la tenencia simple de las sustancias psicoactivas – Basta de genocidio travesti-trans – Desmantelamiento de las redes de trata – Trabajo para todes, no a la precarización, licencias igualitarias. Cumplimiento del cupo trans – Trabajo sexual es trabajo. ¡Que sea ley! – A 40 años del fin de la dictadura cívico-eclesiástica-militar, vamos por una democracia por y para todes. ¡Ni un paso atrás! – Derogación de los códigos contravencionales y de faltas – No al desmantelamiento de los espacios de diversidad, que lleva adelante Greta Pena, Titular del INADI – Libertad a Milagro Sala, Alberto Nallar, Cristian Díaz y demás preses polítiques”.

“Cuánta felicidad nos abraza. Más de 1.500.000 hemos levantado las banderas de la diversidad, de la libertad, de la igualdad. Un día pleno de alegrías celebrando todo lo logrado, gracias al accionar y al compromiso militante de tantes compañeres que activan en cada rincón del país, sin dar ni un paso atrás, con las consignas de este año: ‘Ni un ajuste más, ni un derecho menos. ¡Ley Antidiscriminatoria, Ley Integral Trans Ya! ¡Frenemos a les antiderechos!’. Felices seguimos construyendo igualdad. Felices, orgulloses y visibles. Felices sin dar ni un paso atrás. Felices por los derechos conquistados. En unos días, estaremos votando nuevamente, en un balotaje, donde debemos tomar conciencia de todo lo que puede pasar si alcanzan el poder quienes quieren seguir violentándonos. Por eso, frenemos a les antiderechos en las urnas, donde como ciudadanes podemos expresarnos con la libertad que nos abraza desde hace 40 años con democracia y en constante batalla cultural para lograr la igualdad real que merecemos”, expresó Flavia Massenzio, Presidenta de la Federación Argentina LGBT+.

Foto: Télam