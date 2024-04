Médula ósea: campaña de donación de sangre en la Legislatura

El jueves 4 de abril, de 9:30 a 15, en Perú 160, la Legislatura de la Ciudad será sede de una campaña de donación de sangre que tendrá la particularidad de permitir la inscripción al registro de donantes de médula ósea.

La convocatoria para donación de sangre es abierta a cualquier persona de entre 16 y 65 años que goce de buena salud y pese más de 50 kilos, aunque la inscripción al registro de donantes de médula ósea sólo pueden hacerlo quienes tengan entre 18 y 40 años. Las personas donantes deberán presentar el DNI y no se requiere ayunar.

Esta campaña se enmarca en el Día Nacional del Donante de Médula Ósea que se conmemora cada 1° de abril, en coincidencia con el 20 Aniversario de la puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) del INCUCAI. Del proyecto también participa el Ministerio de Salud de la Ciudad, el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea del INCUCAI y el Ente Autárquico Instituto del Trasplante (EAIT).

A diferencia de otras campañas de donación de sangre, en este caso se busca usar la muestra obtenida de la extracción para incorporar a los voluntarios al Registro que permite enlazar la compatibilidad con posibles receptores de Médula Ósea a fin de sumar más gente al Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH). La iniciativa permitirá a cientos de personas con enfermedades en la sangre tener más posibilidades de encontrar un donante compatible, gracias a este proceso solidario, voluntario, seguro y libre, que tendrá un impacto final positivo en el paciente que necesite dicha ayuda. Más allá de asistir de manera espontánea, se puede completar previamente el siguiente formulario de manera digital para solicitar turno y hacer la operatoria más dinámica: https://bit.ly/LegisDona.

Cabe destacar que la donación de CPH (también conocida como donación de médula ósea) no genera ningún riesgo para el donante, las células extraídas se regeneran en poco tiempo y pueden curar algunas enfermedades de la sangre a quien reciba el trasplante. El 75% de los que necesitan esa asistencia no tienen un donante compatible en su propia familia.

Una vez inscripto en el Registro, la donación puede ser mucho tiempo después (cada persona formará parte de ese registro hasta los 60 años), aunque antes de hacer efectiva la misma, se reconfirmará la voluntad del donante cuando se solicite su trasplante de CPH.

La historia de Enzo

Esta iniciativa fue propuesta por la diputada Patricia Glize tras encontrarse con la particular historia de Enzo Micieli, un niño de tan solo un año y cuatro meses que sufre de síndrome de Wiskott-Aldrich, una enfermedad poco común que debilita el sistema inmunitario y cuya cura es a través de un trasplante de médula ósea, pero aún no encuentra una que sea compatible con él. “Donar no duele, la espera sí duele y hay mucha gente en esa lista, así que los invitamos a todos a que participen” sostiene la madre del pequeño que debe someterse al trasplante para su cura, cuyas posibilidades de éxito son considerablemente mayores si recibe el tratamiento antes de cumplir los dos años.

“Vimos las deficiencias que hay con la captación de donantes entonces propuse que hagamos un puesto fijo en la legislatura cada 3 o 4 meses” sostuvo Glize, quien junto al vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López, articularon la operatoria necesaria para que el palacio legislativo pueda convertirse en un centro de donantes por un día. “La historia de Enzo es en realidad la de muchos chicos, y muchas familias que pueden cambiar con una simple muestra de sangre y la inscripción al registro de donantes de médula ósea” reflexionó López.

Para mayor información sobre la donación o para consultas sobre otros días y/o sedes disponibles en la campaña, pueden visitar los sitios https://buenosaires.gob.ar/ salud/dona-sangre-de-forma- segura y https://www.argentina.gob.ar/ donar-medula