Una por una, todas las falsedades de Milei en Davos

El presidente de Argentina, Javier Milei, participó del Foro Económico Davos y en su discurso apuntó contra las personas de la diversidad sexual. Sus palabras se mueven entre la desinformación, las mentiras, las falacias y la manipulación. Milei repite fórmulas usadas por el lobby de los sectores anti-derechos y la ultraderecha a nivel mundial.

En esta nota los rebatimos uno a uno de los dichos de Milei a partir de argumentos de las ciencias sociales y datos chequeados.

1-Es falso que un hombre se disfrace de mujer y mate a una mujer en un ring

“Se promueve la agenda LGBT+ queriendo imponernos que las mujeres son hombres y que los hombres son mujeres solo si así se autoperciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo”

Lo que dice el presidente va en contra de la Ley de Identidad de Género 26.743. En su artículo 2, afirma: “Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”. Es la ley del país que preside, debería saberla y respetarla.

No sabemos a qué “boxeador” hace alusión el presidente. ¿Se refiere a la boxeadora Imane Khelif? Recordemos que la argelina fue el centro de ataques y desinformación cuando se decía que era una persona trans en competencia de mujeres. Y a pesar de que ella declaró ser mujer cis, se la siguió atacando injustificadamente.

¿Se refiere a todas las personas trans en los deportes? No existen pruebas científicas que muestre ventaja atlética de mujeres trans. Un informe publicado en el 2021 reveló que las mujeres trans no tienen ninguna ventaja biomédica en el deporte de élite. Y aclara que los factores sociales como la nutrición y las cualidades en los entrenamientos son lo que afecta el resultado de su desempeño. Pero esa información es omitida por los sectores antiderechos.

2- Es falso que las mujeres trans sean un peligro para las mujeres cis en las cárceles

“ O cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión”, continúa el presidente en su discurso.

Milei no da detalles pero inferimos que hace alusión a un caso ocurrido en Córdoba que los medios y el arco político libertario usaron para estigmatizar. Se trata de una persona que a fines de 2016 quedó detenida en Bouwer por violencia de género hacia su ex compañera. En 2018, cambió su género y sexo registral, motivo por el que fue trasladada al área de mujeres de la cárcel de Bouwer. Allí fue nuevamente imputada por ejercer violencia, amenazas, y abuso sexual hace una de sus compañeras detenidas.

Milei se basa en un solo caso para criminalizar a toda una población. Hace uso de la falacia de la composición, es decir, un tipo de manipulación argumentativa por la cual se toma una parte por el todo para generalizar, en este caso estigmatizar a todo un grupo poblacional.

En términos procesales no existen reglas claras sobre dónde deberían alojarse las personas LGBTI+ y en particular las personas travestis y trans. Los Principios de Yogyakarta nos dicen que debería preguntarse a la persona detenida dónde cree que se sentiría más segura. Pero de los textos a la realidad hay mucha distancia. Con el hacinamiento, la sobrepoblación y la crueldad en las cárceles esto no se puede implementar. No existe un pabellón o un lugar seguro en las cárceles para las personas trans.

La situación de las personas trans en las cárceles

Es más, sabemos de más casos de personas trans que son violentadas en situación de encierro que al revés. Y estos casos sí son denunciados, pero en estos hechos la justicia no suele avanzar.

“La idea de grupos vulnerados e instrumentalización para obtener derechos tampoco es nueva. Que se embarazan por un plan, que tienen hijos por la domiciliaria, por los «beneficios y ahora que se «hacen trans» para cambiar de pabellón”, dice el abogado César Bisutti.

Tanto en el sistema federal como en las provincias se han creado pabellones de diversidad sexual. En general: las mujeres trans se alojan en cárceles de varones. Estos pabellones de diversidad sexual suelen compartirse con varones cis condenados por delitos contra la integridad sexual.

Hasta 2015, por ejemplo, el pabellón de diversidad sexual de la cárcel de Sierra Chica en Olavarría se llamaba «de homosexuales pasivos y delitos contra la integridad sexual». En el primer decreto provincial que organiza el lugar de alojamiento de las unidades penales de la provincia de Buenos Aires se hablaba de lugares específicos para «homosexuales y perversos». La asimilación de la homosexualidad y la agresión sexual como conductas desviadas es de larga data y encuentra una forma específica de alojamiento en el encierro.

3-Es falso que exista una “ideologia de género”

La ideología de género es un término que se utiliza de manera negativa y despectiva para cancelar o desestimar la diversidad sexual y de género a la que se han ido abriendo las sociedades, las culturas y las naciones.

Al denominarla ideología se hace referencia al carácter dogmático que se presupone respecto a las ideas de igualdad, empoderamiento y respeto de la vivencia personal de la identidad y la sexualidad. Se rechazan los movimientos feministas y de la diversidad argumentando que van en contra de la naturaleza y de la familia y que operan poniendo en peligro el orden social establecido.

El término “ideología de género” surgió en 1995 como una estrategia discursiva del Vaticano durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing.

El Consejo Pontificio para la familia afirmó que “la ideología de género era parte de las “ideologías feministas”, que derivaban de la “pérdida de la fe en el mundo”.

Fue en 2016 cuando el Papa Francisco popularizó el concepto al declarar que la ideología de género es una “colonización ideológica” que “va contra las cosas naturales”.

Esta narrativa ha sido difundida por diferentes iglesias y grupos antiderechos para oponerse a la educación sexual integral y a la perspectiva de género.

4-Es falso que las personas de la diversidad sexual sean pedófilas

En otro momento de su discurso el presidente hizo alusión a la noticia que circuló en diciembre sobre una pareja homosexual del estado de Georgia, Estados Unidos, condenada a 100 años de prisión por abusar de sus hijos adoptivos. “Cuando digo abusos no es un eufemismo porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil, son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos”, dijo el mandatario.

De esta forma, Milei en su discurso utilizó como recurso retórico la falacia de la composición, es decir, un tipo de manipulación argumentativa por la cual se toma una parte por el todo para generalizar sobre un grupo poblacional. “Utiliza esta técnica de aplicar lo que sucede en situaciones individuales y las generaliza, lo cual no aplica a las necesidades y demandas de la sociedad. Milei habla de una pareja gay que adopta niños y resulta ser una pareja que ejerce la pedofilia, lo cual es un delito. Es tramposo porque existen muchas parejas gays de hombres, mujeres o donde hay personas trans donde las adopciones salen muy bien y se forman buenas familias”, sostuvo Hernán De Arriba, psiquiatra y psicoanalista a cargo del servicio de internación del Hospital Borda e integrante de la organización 100% Diversidad y Derechos.

En cifras

En el mundo, una de cada cinco mujeres y uno de cada siete hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en sus infancias. Los datos recogidos por Naciones Unidas son lo suficientemente alarmantes como para ser considerado un problema de salud pública. Además advierten sobre la necesidad de que el tema sea tratado con seriedad e información confiable.

Los perpetradores de estos abusos son, en su gran mayoría, integrantes de la propia familia. En Argentina, según un informe elaborado por Unicef y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 se registaron 3219 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Sus agresores fueron en un 56,5% familiares y los abusos se dieron en un 36,2% en el hogar.

Sobre el perfil de los agresores, Unicef, en el informe “Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos” (2018), describe: “No existe una manera de saber, a partir del tipo de personalidad o la conducta social, si una persona es o no un agresor sexual de NNyA. Pueden ser personas exitosas, médicos, psicólogos, abogados, docentes, líderes religiosos y juveniles como los guías estudiantiles que realizan viajes de egresados o los entrenadores deportivos. Los agresores sexuales circulan disimulados en el entorno familiar y social. Las estadísticas indican que la mayoría de los abusadores son varones heterosexuales adaptados socialmente”.

La importancia de la ESI

Para prevenir los abusos contra las infancias los especialistas resaltan la necesidad de la educación sexual integral. “La ESI no implica ni un exceso ni un defecto de información, sino la información justa. Psicopedagogas y gente que se dedica a la pedagogía trabajan para que la información sea la necesaria para cada momento vital que la persona está transitando según la edad del niño, niña, adolescente o el adulto. Tiene que ver con el conocimiento del propio cuerpo, los afectos, el cariño, los cuidados. Es necesario que las personas que son víctimas de este tipo de conductas puedan identificar que es algo que está mal y decirlo”, sostuvo De Arriba.

En este sentido, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires descubrió que entre el 70 y el 80% de niños, niñas y adolescentes a los que entrevistó el organismo comprendieron que fueron abusados, luego de recibir clases de ESI.

5- Es falso que se mutile u hormone a las infancias trans

-“Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento ante semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en lo que ellos llaman el interés del menor. Cráanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos en las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia o transfobia u otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices”

A nivel mundial ninguna ley de identidad de género que garantiza este derecho a las infancias trans busca “mutilar”, “hormonar” u “operar” a las niñas, niños y niñes trans.

De acuerdo a la base de datos de ILGA World, a nivel regional México, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay y Chile cuentan con directrices, leyes o antecedentes que garantizan el reconocimiento de la identidad de género a menores de edad. En algunos casos se garantiza de forma administrativa, en otros por la vía judicial. Y en ningún caso se exige una acreditación médica, quirúrgica o tratamiento hormonal.

La Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sostiene que el reconocimiento de identidad de género de las personas trans, menores y mayores de edad debe ser garantizado sin que tengan que acreditar intervenciones médicas, quirúrgicas, tratamientos hormonales u otros procedimientos.

La evidencia

Adrián Helien es médico, jefe de salud transgénero en el Hospital Durand. Está al frente del equipo pionero en Argentina en atender a familias con hijes trans. “En el país existen sí derechos para la niñeces y adolescencias trans. Estos grupos patologizan las identidades trans, llaman la atención de manera catastrófica y negativa acerca de lo que son los acompañamientos en infancia y adolescencias, pero no hay voces trans. Hay gente que se opone a derechos trans”, explica.

Helien asegura que, a partir de la experiencia en el consultorio, esas consecuencias catastróficas que proponen estos movimientos antigénero no son tales. “Probablemente estas personas son la avanzada política de una legislación antiderechos en el mundo. No les interesa nada la salud de las personas trans ni el respeto de las identidades. Sabemos que en Estados Unidos muchxs hoy tienen que mudarse de estado para recibir un tratamiento o de profesionales que atienden a salud trans y les retiran la matrícula”, describe a partir de su participación en la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Trans.

“Las evidencias las tenemos quienes trabajamos con personas trans en equipos multidisciplinarios a partir de los tratamientos”, dice Helien. En 2005 se creó el Servicio de Atención a salud trans en el Hospital Durand. “La evidencia dice que las transiciones pueden darse en diferentes etapas de la vida, no hay reglas. Pueden suceder en la infancia, pubertad, adolescencia o edades posteriores”. Se refiere a uno de los argumentos de estos grupos que recogen una narrativa que sostiene que para ellos la “verdadera” transición debería aparecer antes. “Esta postura patologiza a las identidades trans y pretende marcar la cancha con un discurso vacío. Hablan sin evidencia creando narrativas falsas”.



6-Es falso que el “wokismo” sea lo contrario a la libertad

“Lentamente lo que parecía una hegemonía absoluta a nivel global de la izquierda woke en la política en las instituciones educativas en los medios de comunicación en organismos, supranacionales o en foros como Davos se ha ido resquebrajando y se empieza a vislumbrar una esperanza para las ideas de la libertad”

El término ‘Woke’ proviene del inglés y significa: despierto. Originalmente se comenzó a utilizar en Estados Unidos durante la década del 60 en el contexto de la lucha por derechos civiles de las personas negras. Refería a la idea de “estar despierto” o “consciente” frente a las injusticias, habla de abrir los ojos, verlo todo y no dejar pasar nada.

El término se amplió y desde hace un tiempo incorporó más luchas referentes a los derechos humanos, desde los derechos LGBT+, de mujeres, personas con discapacidad, etc. Es en ese contexto que los conservadurismos la convierten en su némesis y se nombran como “anti Woke”.

El discurso de Milei en Davos, que está en sintonía con el de Trump en su toma de posesión, que se alinea con dichos y políticas de mega millonarios como Musk y Zuckerberg, construye la idea del “wokismo” como enemigo censurador y que coarta las libertades para de algún modo justificar su ataque a los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables que no comulgan con sus regímenes autoritarios.

El miércoles 22 de enero, Milei publicó en la red X: “No solo no les tenemos miedo. Sino que los iremos a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de puta tiemblen”.

Agencia Presentes