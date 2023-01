Restaurantes y bares deberán separar residuos, y pagar aparte la recolección

El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana resolvió dejar de retirar la basura de los locales gastronómicos, ubicados en 16 barrios porteños. Restaurantes, pizzerías y bares, deberán contratar el servicio, entre empresas habilitadas por el Gobierno de la Ciudad. Comerciantes se quejan porque deberán gastar $ 70.000 mensuales, en esta nueva imposición del Estado porteño.

El Gobierno porteño dejará de recolectar la basura de bares y restaurantes ubicados en 16 polígonos gastronómicos de la ciudad de Buenos Aires que crecieron en los últimos años, y los propietarios de los locales deberán pagar por ese servicio a empresas privadas.

Se trata de una resolución del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad que abarca a los barrios de Puerto Madero, San Telmo, Monserrat, San Nicolás, Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Villa Devoto, Abasto, Almagro, Caballito, Flores, Villa Crespo y Chacarita.

Si bien la resolución ministerial es de octubre del año pasado, su implementación parece ser paulatina y, además, resistida por los dueños de los pequeños locales, quienes tendrán un costo más en su presupuesto, aproximadamente de 70.000 pesos por mes.

Los locales deberán pagar por el retiro de los residuos húmedos, ya que seguirán depositando los reciclables en los contenedores verdes.

Desde el Ministerio argumentaron que se debe al «crecimiento de estos polígonos» gastronómicos, ya que, «si todos tiran en el contenedor negro, se desborda» y «excede el servicio público de recolección», que está pensado «para los domiciliarios».

Julio tiene una pizzería en Villa Crespo; definió su pizzería como «local de barrio» y dijo que, por día, genera «una bolsa de basura y, a veces, media». Al respecto de la medida, declaró: «Me parece una locura. Nos llenan de impuestos, aumentó 80% el ABL (tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza) y no puedo sacar una bolsa de basura al contenedor que tengo en la puerta».

QUEJA DE COMERCIANTES

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce) elevó sus «inquietudes» al representante del Gobierno porteño, Emilio Rescigno, ya que ven «con preocupación» la implementación de la Normativa de Generadores de Residuos para el Sector Gastronómico, según difundieron a través de un comunicado.

Para los pizzeros, no hubo «campaña de concientización» entre los comercios «sobre las formas de tratamiento de separación de residuos, que la nueva norma impone». Otra cuestión es que las empresas habilitadas para realizar la recolección en los locales gastronómicos «no cubren las zonas de los 16 polos gastronómicos, no poseen tarifas reguladas ni tabuladas por algún concepto mensurable, y no pueden ingresar al Ceamse luego de las 17, por lo que los residuos deben quedar en los comercios durante toda la noche».

Para peor, esas empresas habilitadas por el gobierno porteño para recolectar residuos en locales gastronómicos «no disponen de horarios para recolectar sábados y domingos, días que se produce la mayor cantidad de residuos».

Fuente y foto: Télam