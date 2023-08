Nueva Asamblea del Consejo Consultivo Comunal 10

Se convoca a la próxima Asamblea para el miércoles 30 de AGOSTO de 2023 de manera PRESENCIAL de 18,45 hs. a 21 hs. en CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VILLA LURO, Bermúdez 526.

Abierta a la participación de todos los vecinos, así como a los representantes de las Instituciones de la Comuna 10.

Para conocer más del C.C.C. 10 ver en Facebook: Consejo Consultivo Comunal 10

ORDEN DEL DÍA

1) Aprobación del acta Nº 105 (ver abajo).

2) Mecanismos de comunicación con la futura Junta Comunal.

3) Análisis y conclusiones de la reunión CCC-JC del martes 22 de Agosto.

4) Avances de las gestiones ante Trenes Argentinos – ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias) sobre licitación del espacio de senda verde, paralelo a las vías del FFCC Sarmiento, entre las calles J.V.González y Cuenca.

5) Informes y propuestas de Comisiones y Secretarías.

ACTA Asamblea del Consejo Consultivo Comunal 10 N° 105

A los 28 días delmes de julio de 2023,siendo las 19 horasse reúne en forma presencial en la sede del Centro de Comerciantes, industriales y Profesionales de Monte Castro, sita en Allende 2174, el Consejo Consultivo Comunal 10 en Asamblea. Están presentes, Adriana Deluca, Silvia Fernández, Alicia Bocos, Gloria Campopiano, Julia Caiafa, María Cristina Ribaudo, Héctor Tozzi, Osvaldo Cordo, Claudio Velaz, Rubén Pellegrino, Marcelo Díaz.

PUNTO 1: Se aprueba por unanimidad el acta 104.

PUNTO 2: Con respecto a los anteproyectos para el presupuesto 2024 y visto los borradores elaborados para este año y los presentados el año anterior se establece: Puntualizar que en la Plaza de la Salud faltan obras. Plaza Vacarezza falta el patio de juegos. Volver a solicitar la creación de una escuela infantil. Con respecto a la Ciclovía en el bajo autopista, se aclara que el presidente de la junta Comunal, en la reunión del año anterior descartó la obra por considerarla inviable, visto este tema se acuerda reelaborar el proyecto teniendo en cuenta la integralidad de los bajo autopista y averiguar el tema de las concesiones, para que estos espacios vayan pasando paulatinamente a constituirse en espacios públicos que los ciudadanos puedan disfrutar. Se descarta la reparación del Museo Belgrano, ya que es un espacio privado. Con respecto a los baños públicos en las plazas se acuerda ver la posibilidad de modificarlo para volver a presentarlo más adelante. Se acuerda también el pedido de la creación de un nuevo CIM, corredor verde en Gral. Paz y volver a presentar el pedido de embellecimiento del Centro Comercial de monte Castro, a pesar de que éste último fuera desalentado por el presidente de la Junta Comunal para el presupuesto de éste año. Con respecto a la Plaza Villa Real se acuerda solicitar la concreción de la obra de los caminos internos de la misma, también se plantea que se considere como puesta en valor priorice más espacios verdes a cambio de cemento. Con respecto a la pérgola de Versalles se acuerda el solicitar mantenimiento y que vean el tema de las placas de policarbonato que es están rotas. Toma la palabra Adriana Deluca para explicar que con respecto al pedido del centro cultural Versalles se solicitó se constituya una comisión de trabajo, y se le solicitó al presidente de la junta Comunal Mauro Pedone información si el predio donde se piensa constituirlo sito en el Pasaje La Diligencia 6257, entre las calles Bruselas y Roma, pero no se está gestionando nada al respecto, aunque el coordinador del centro Pablo Corti está de acuerdo. Se hacen presente en la Asamblea el comunero Fernando Moya y la candidata a 1ra. Comunera Daniela Romero, ambos de Unión por la Patria, con respecto a este tema Fernando Moya aporta que a él no le dan reuniones ya que sólo interactúan con el presidente de la junta. Considerando la falta de comunicación entre el sur y el norte de la comuna, se va a presentar un proyecto de creación de transporte público comunal y con respecto al polo comercial e industrial de Floresta y los desechos textiles provenientes de los talleres clandestinos de vestimenta se solicita mediante anteproyectos el incremento de los controles a los organismos correspondientes y que se establezca un lugar de acopio para que los recicladores urbanos puedan retirar los excedentes de tela. Con respecto a los talleres clandestino Fernando Moya aporta que se podría hacer denuncias a la Defensoría, pero tienen que ser con la dirección exacta, ya que no existe organismo que realice relevamientos y por el tema laboral habría que hacerlas ante el Ministerio de Trabajo de la CABA.

PUNTO 3: Con respecto a este tema Fernando Moya informa que el día 27 de julio de 2023, participaron junto a Daniela Romero de una reunión con el gerente de Relaciones

Institucionales Martin Negro de ADIF-Trenes Argentinos, en la que plantearon su desacuerdo con respecto a la ampliación de polo comercial de la Avda. Avellaneda, pero considerando que puede haber ciudadanos que estén de acuerdo con la obra, por lo cual se propuso instrumentar una instancia de proyecto participativo real, como así también que los funcionarios visiten la zona y que se releven las especies arbóreas, el próximo martes 1 de agosto de 2023 a las 10 hs se haría presente un profesional a la zona de Cuenca y Venancio Flores, por lo cual invita a todos aquellos que quieran participar a hacerse presente. Siendo las 21 horas y quedando sin tratar los puntos 4 y 5 por falta de tiempo se por finalizada la Asamblea.

Secretaría Administrativa y Legal

Consejo Consultivo Comunal 10