Asamblea Virtual del Consejo Consultivo Comunal 10

Se convoca a la próxima Asamblea para el viernes 28 de ABRIL de 2023 de manera virtual de 18,45 hs. a 21 hs. Desde esta Secretaría enviaremos el ENLACE para acceder a la reunión el día anterior a la misma, abierta a la participación de todos los vecinos, así como a los representantes de las Instituciones de la Comuna 10.

ORDEN DEL DÍA

1) Aprobación del acta Nº 101 (más abajo).

2) Proyecto Cultural Versailles.

3) Informe obra Metrobus Alberdi.

4) Propuestas de proyectos a presentar para el próximo presupuesto.

5) Optimizar las reuniones con la Junta Comunal.

6) Informes y propuestas de Comisiones y Secretarías.

7) Conclusiones de la reunión CCC-JC del martes 18 de abril.

ACTA N 101

ASAMBLEA N 101 DEL CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL 10

A los 31 días del mes de marzo de 2023, siendo las 19 horas, se reúne en forma presencial en La Casona del Corralón de Floresta, Gaona 4660, el Consejo Consultivo Comunal 10 en Asamblea.

Presentes: Pellegrino Rubén, Menéndez Aidée, Penélope Gutiérrez, Sampaolo Mabel, Osvaldo Cordo, Julia Caiafa, Gloria Campopiano, Omar Gandini, Elizabeth Ronchi, Silvia Fernández, Inés Rivoir, Enrique Fantini, Adriana Deluca, César Magnano

Temario:

Aprobación del Acta N 100. Fue aprobada sin observaciones

Dengue, situación en los barrios de la Comuna

Se leyeron datos del Boletín Epidemiológico de la Ciudad de Buenos Aires sobre los casos de dengue. La Comuna 9 es la más afectada, la Comuna 10 sufre un aumento considerable llegando a 119 casos, siguiendo la 11 y luego la 8. Monte Castro es el barrio más afectado.

César sé pregunta por qué la Comuna 9 y 10 son las que tienen más casos, son comunas del sur que los vecinos pagan los impuestos al igual que en otros lugares y que son desatendidas por el gobierno. Adriana agrega que en octubre-noviembre se intentó crear un vínculo con el vecino en las plazas. El CCC participó del llamado de la Junta en plaza: Don Bosco, Banff, Terán, Vélez Sarsfield para concientizar al vecino. Muy pocos se acercaron al lugar y la metodología fue simplemente entregar un folleto. En la reunión entre la J.C. y el CCC del mes de octubre se nos informó que personal del Instituto Pasteur capacitó a guardaparques y personal de atención ciudadana. Agregaron que habían instalado 208 radares dando positivo en Monte Castro y en Versailles, significa que había mosquitos Aedes pero no que estaban infectados. Otra de las acciones era concientizar haciendo reuniones en Centros de Jubilados. No fue posible hacerlo en diciembre porque los médicos del Pasteur no tenían disponibilidad. Se pasó para reunirnos el mes de febrero pero el CCC no recibió ningún llamado a reunión. Se conversa sobre la necesidad de pedir fumigación con el objetivo de reducir los insectos. Se decide hacer un 104 al Ministerio de Salud con copia a la Dirección de Higiene. También sería importante enviar una nota al presidente y juntistas de la Comuna para analizar el porqué fracasó la gestión en las acciones contra el dengue.

Estado de situación de la obra Metrobus-Alberdi.

El tema será tratado en la próxima reunión para que Marcelo Díaz nos informe sobre el contenido de la Audiencia

Invitación a participar en la elaboración del Proyecto de Presupuesto Participativo difundido por la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura.

Cordo expresa que la Comisión de Descentralización se presentó en la reunión del InterConsejos con el objetivo de trabajar juntos en temas de descentralización. Se eligió el Presupuesto Participativo por la importancia que tiene, elaborando un texto preliminar. Se fundamentaría en base a la ley 1777, art, 15 donde expresa que debería realizarse el anteproyecto del presupuesto a través de mecanismos a escala barrial garantizando la participación de los vecinos en el ámbito del CCC. Aidée opina que el texto es excesivamente extenso y de difícil implementación para que los miembros del CCC lo realicen. Mabel comenta que las presentaciones online son engorrosas. Silvia no está de acuerdo en el párrafo de los gerentes porque esos cargos no están previstos en la ley 1777. Adriana cree que los mecanismos de elaboración, actualmente existen pero que el presidente de la Junta los altera. Se decide pedir una reunión con la Secretaría de descentralización para trabajar en forma conjunta.

Debatir sobre el criterio para emitir opiniones con logo del CCC10 en la página del Facebook

Cordo explica que, en la reunión de Asamblea anterior, dos participantes pidieron que revisen el criterio de emitir opiniones en nombre del CCC en el Facebook. Elizabeth dijo que van a revisar el Facebook y si hay algún error lo van a solucionar. Comentó el trabajo que realizan en la Comisión de Comunicación para conseguir la cantidad de seguidores. Silvia expone por qué no se puede individualizar la opinión. César, pidió orden en manifestarse en la Asamblea y en la forma de elegir moderador de la reunión. Varios miembros apoyaron la explicación de Cordo.

Plaza del Corralón de Floresta

Mabel, explicó que se enviaron notas y pedidos de reclamos sobre el Corralón de Floresta entre los que figura: espacio cultural del Corralón, red de contención para la cancha de futbol, apertura de los baños públicos para sábados y domingos, sacar las ecobicis que colocaron en el medio de la plaza. La Junta Comunal contestó que no es decisión de ellos el pedido de reubicar la estación de ecobicis fuera de la plaza. Sobre la red de contención contestaron que esperan les envíen el presupuesto. En referencia a los baños, se basaron en la imposibilidad de abrirlos por que hay una ley de por medio. Julia agrega que se podría usar el régimen de colocar una moneda para el uso del baño y de esa forma cubrir el mantenimiento. Adriana agrega que la ley 6107obliga al gobierno a incorporarlos en los espacios verdes de más de 3 hectáreas, pero nada dice sobre las plazas. Se decidió presentar una nota a Participación Ciudadana o a Cultura de Gobierno.

Informes y propuestas de Comisiones y Secretarías

Comisión de Género: Silvia Fernández comenta que el banco rojo en plaza Vélez se rompió y desapareció. Agregó, que es una campaña de concientización para terminar con la violencia contra las mujeres. Se enviará notas para restituirlos y que coloquen los bancos que faltan en las demás plazas.

Comisión de Seguridad: César informa que el problema de la seguridad está en la falta de prevención. Explicó que hay falta de personal policial. Habló sobre el tema con un alto jefe quien se disculpó y se comprometió que los próximos que entren a la fuerza los mandará a la zona oeste. Julia solicitó consigna policial para el Centro Comercial Avellaneda. Agregó que el corredor de Nazca y V. Flores está muy comprometido.

Comisión de Higiene: Enrique informó que hicieron higienización de terrenos. Agregó que comenzaron a cambiar las campanas verdes por contenedores para los reciclados. Todo lo que le pertenece a Nítida lo va a reciclar la misma empresa evitándose la terciarización. En referencia a los barrenderos, dijo que hay menor cantidad a raíz de una mejora en la jubilación para aquellos que se acogieran a ella. En Nítida se jubiló Varela pero ya tiene reemplazante.

La Comisión de Relevamiento, está trabajando con el segundo informe de gestión 2022 para la próxima reunión con la Junta.

Finaliza la reunión a las 21 horas

Secretaría Administrativa y Legal