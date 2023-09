Nueva Asamblea del Consejo Consultivo de la Comuna 10

Se convoca a la próxima Asamblea para el jueves 28 de SETIEMBRE de 2023 de manera PRESENCIAL de 18,45 hs. a 21 hs. en CENTRO DE JUBILADOS DISCEPOLÍN, Nazarre 5417.

Abierta a la participación de todos los vecinos, así como a los representantes de las Instituciones de la Comuna 10.

ORDEN DEL DÍA

1) Aprobación del acta Nº 106 (se adjunta).

2) Mecanismos de traspaso del anteproyecto 2024 a la próxima Junta Comunal y demás organismos.

3) Análisis y conclusiones de la reunión CCC-JC del martes 19 de setiembre.

4) Mecanismo de comunicación con la futura Junta Comunal (JC). Borrador a tratar (se adjunta).

5) Informes y propuestas de Comisiones y Secretarías.

ACTA Nº 106 DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL 10

A los 30 días del mes de agosto de 2023, siendo las 19 horasse reúne en forma presencial en la sede del Club Social y Deportivo Villa Luro, sita en Bermúdez 526, el Consejo Consultivo Comunal 10 en Asamblea. Están presentes, Adriana Deluca, Aideé Menéndez, Silvia Fernández, Julia Caiafa, Héctor Tozzi, Osvaldo Cordo, Claudio Velaz, Elizabeth Ronchi, Marcelo Díaz, Inés Rivoir, Penélope Gutierrez, Magdalena Ángel, María Emilia Funes, Carina Domínguez, Santiago Macchia, Manuel García, Sebastián García.

Se presentan como nuevos participantes: Magdalena Ángel, del barrio de Floresta, preocupada por la problemática de la zona de av. Avellaneda y el espacio verde a la vera de las vías del Sarmiento; María Emilia Funes y Carina Domínguez, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, donde trabajan por el fortalecimiento de políticas públicas en favor de la recuperación de espacios públicos; Manuel García, Santiago Macchia y Sebastián García, de los barrios de Villa Luro y Vélez Sarsfield, interesados en fomentar el desarrollo cultural en la Comuna.

Silvia Fernández informa que fue invitado para esta reunión el primer candidato a Juntista Comunal por la lista Evolución, Juan Manuel Oro, pero que al no estar definida la conformación de la lista definitiva de la coalición que integra, quedará pendiente su participación.

Orden del día

PUNTO 1: Se aprueba por unanimidad el acta n°105.

PUNTO 2: se realizó una introducción al tema, donde se comunicó la forma de interactuar con la Junta Comunal (JC), primero a través de reuniones mensuales, durante las mismas se tratan las preguntas y cuestiones que este CCC envía con anticipación a la JC; sin embargo las respuestas son acotadas, incompletas, hay un solo interlocutor, en muchos de los casos no recibimos contestación; otra de las formas de comunicación es a través de las notas, la mayoría no las contestan, de mesa de entradas se las pasan a los gerentes y no a los Juntistas, cuando van encabezadas a todos los Juntistas; la página web, a través de Transparencia Activa, también está incompleta y no sirve de mucha información. Interviene Osvaldo Cordo donde plantea que tendríamos que escribir un acta acuerdo que sea respetado por ambas partes y hacer valer ese acuerdo. Silvia Fernández interviene diciendo que a pesar de que las reuniones prácticamente no tienen ningún resultado positivo, hay que seguir manteniéndolas; Adriana de Luca se pregunta si no habría que dejar de participar en esas reuniones haciendo una nota donde se explique porque no nos vamos a presentar a las reuniones mensuales, se generaliza el debate donde no se define exactamente qué posición tomar, Penélope Gutiérrez manifiesta que teníamos que actuar con mayor convencimiento y tratar de recurrir a una instancia superior, como la fiscalía por ejemplo. Aideé Menéndez propone que la comunicación con la JC tiene que realizarse de manera más activa y persistente, estar encima para que contesten las notas e informen las actividades, se propone a Silvia Fernández para esta tarea.

PUNTO 3: Se trató durante el desarrollo del punto anterior.

PUNTO 4: Con respecto a este tema se informa que la licitación se encuentra parada y que continúan las reuniones con los funcionarios de Trenes Argentinos donde participará el Juntista Fernando Moya, pero que por el momento no hay otra novedad. En el caso de la reunión por este tema convocada por el espacio Basta de Mutilar, se informa que fue muy poca gente y que no se logró juntar una cantidad importante de firmas, Osvaldo Cordo interviene indicando que para la participación de este CCC en ese espacio, habría que designar un representante por Asamblea, para que cuente con legitimidad Héctor Tozzi informa sobre el predio ex mercado de hacienda; ubicado en Comuna 9, donde explica que luego de que el gobierno

nacional anterior lo hubiera cedido a la CBA, el actual, a través de un decreto lo devuelve a jurisdicción nacional, con lo cual se está trabajando en la formación de una Mesa de trabajo y consenso donde participen las fuerzas sociales de la Ciudad, por lo cual, a pesar de pertenecer territorialmente a la Comuna 9 – Lisandro de la Torre, es de interés comunitario de la Ciudad en general, en este sentido, se lo habilita a Héctor Tozzi como representante de este CCC10 en las reuniones al efecto.

Siendo las 21 horas y quedando sin tratar el punto 5 por falta de tiempo se por finalizada la Asamblea.-

Comunicación entre el CCC y la futura Junta Comunal

Las reuniones mensuales entre la J.C. y el CCC serán presenciales, en la Sede Comunal o en su defecto en un lugar acordado. Se avisará a la Secretaría Administrativa del CCC con 72 hs de antelación.(horario a acordar). En el temario, deberán figurar los puntos fijados por el CCC y los fijados por la J.C.

Las actas de las reuniones mensuales entre la J.C. y el CCC tendrán estado público en la página transparencia activa Comuna 10

Las áreas de gestión de la J.C. serán distribuidas entre los miembros de la Junta de acuerdo con las áreas que trabaje el CCC, facilitando la comunicación de gestión. Para situaciones puntuales se comunicarán por áreas en forma directa a través de wasap o en su defecto por otro medio acordado. Si la Junta no tuviera injerencia en el área que corresponda lo solicitado por el CCC, que apoye y derive lo solicitado a quien corresponda.

Para la rendición de gestión semestral, la J.C. citará al CCC a una reunión presencial donde expondrá la información en forma oral y escrita.

Para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Comuna, se convocará al CCC a través de los mecanismos de nota o mail a la Secretaría Administrativa, en junio, julio y agosto

La información y publicación de los actos de gobierno deberá realizarse entre el juntista de enlace y la Secretaría Administrativa

Los proyectos originados de la Centralidad o los de la JC se comunicarán al CCC en las reuniones mensuales o a través de la Secretaría Administrativa.

En la página de transparencia activa Comuna 10 estarán: las Actas de reuniones de la Junta Comunal, las Actas de reunión de Asamblea del CCC. Actas de reunión entre J.C. y CCC. El presupuesto trimestral, las licitaciones de arbolado, espacios verdes, espacios verdes del Olimpo, resoluciones urbanas. Muros Verdes, Mantenimiento de Maceteros. Ejecución del presupuesto. Personal. Extracción de árboles. Auditorias. Higiene de baldíos.

