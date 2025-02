El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Leandro Santoro mostró, mediante un video, cómo funcionan los subtes y afirmó que eso es “el símbolo del fracaso del PRO“.

Las imágenes fueron subidas, este fin de semana, a su cuenta personal de la red social X con la clara intención de criticar las políticas públicas implementadas por el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri; asimismo, señaló que “para gestionar y cambiar la realidad, primero hay que conocerla“.

“Jorge, yo sé que vos no te tomás el subte, pero mandá limpiarlo, hermano. Mirá lo que es esto… Viajamos tan mal que no nos damos cuenta“, sostuvo, mientras invitó a los ciudadanos a grabar sus propios videos y enviárselos por redes sociales.

En las imágenes, se puede ver al diputado ingresar a la estación Carlos Pellegrini de la Línea B dónde muestra “el subte real” y no “el que te muestra el PRO y Jorge Macri“.

Santoro destacó los malos olores que se sienten al ingresar, las escaleras mecánicas que no funcionan, los problemas de frecuencia en la llegada de las formaciones y las veces, en la que los usuarios tienen deben bajarse de la formación y caminar por el túnel, porque se presentan desperfectos técnicos.

También remarcó que los días de lluvia “es imposible transitar” porque se inunda, que no hay baños públicos y que, además, el pasaje vale “carísimo“.

“En la Línea B hay de siete estaciones seguidas, desde Lacroze a Pasteur, dónde no hay ascensor. Por eso, la gente con dificultades para moverse, en silla de ruedas o adultos mayores, no están en los andenes. ¿Por qué no piensan en la accesibilidad?”, cuestionó.

Para finalizar recordó que Macri, en el año 2023, dijo que “para el 2024 iba a hacer una compra de 214 vagones” y que, además, iba a haber “una obra faraónica” para elevar el ferrocarril Sarmiento y “no pasó nada“.

En la misma línea, apuntó contra su primo, Mauricio Macri, que hace 18 años, cuando cumplió su mandato como jefe de Gobierno, “había prometido 10km de subte por año” y tampoco sucedió .

“No solamente no hicieron eso, sino que dejaron venir abajo a las líneas. Hay una ley que obliga a que el subte se expanda por toda la Ciudad y que llegue a los barrios que no llega“, manifestó.

Por último, invitó nuevamente a que los ciudadanos porteños “le manden fotos y videos del subte real” para que la gente “que no tiene acceso o que no lo usa” sepa lo que es viajar en la Ciudad de Buenos Aires.

El símbolo del fracaso del PRO.

(Ver hasta el final). pic.twitter.com/9Ta124xWVK — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) February 22, 2025

