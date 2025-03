ALFREDO ALCÓN. El gran actor argentino

Alfredo Alcón cumpliría años. Uno de nuestros mejores actores. Su lugar: el teatro, donde se sentía más cómodo y donde realizó trabajos memorables sobre obras argentinas y extranjeras como “Hamlet”, “El Rey Lear”, “La muerte de un viajante”, “Las brujas de Salem”, “Los reyes de la risa”, “Final de partida” y tantas más. Casi no hubo año en donde no se haya subido al escenario que era su verdadera pasión, un laburante del teatro y un ejemplo de ética y disciplina que puede servir y debe servir para muchos actorcitos que recién llegan y ya se la creen.

“A mí me gusta más la gente que busca. La que encuentra, me aburre. Generalmente, los maestros, entre comillas, de la actuación son muy aburridos, porque no buscan nada, ya creen que lo saben todo. El que busca poco, encuentra rápido. Entonces, hay un momento en que usted ya sabe algo de su oficio y ya sale tranquilo y seguro a escena, y entonces es cuando está terminado, ha llegado a su límite. No me pongo como ejemplo para que hagan lo mismo que yo. Yo le digo que todos los días antes de salir a escena estoy muerto de miedo. Y creo que a la mayoría de los actores les pasa lo mismo. Cada quien lo disimula como puede.”