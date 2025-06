Chocaron dos colectivos; hay 14 personas heridas

En la madrugada, al menos 14 personas resultaron heridas a raíz de un choque entre dos colectivos en el barrio porteño de Recoleta. El siniestro vial ocurrió sobre la Avenida Santa Fe al 1500, entre las calles Paraná y Montevideo, y las unidades involucradas pertenecen a las líneas 59 y 152.

Fuentes del SAME confirmaron que doce móviles se dirigieron al lugar del accidente para asistir a los afectados. Los equipos de emergencia, incluyendo una unidad UMAT, brindaron las primeras atenciones in situ y luego trasladaron a los heridos a los hospitales Penna, Durand, Fernández y Rivadavia.

Por su parte, la Policía de la Ciudad informó que “personal policial arribó rápidamente y solicitó SAME, que trasladó a nueve personas al hospital Penna con politraumatismos y sin riesgo de vida“.

El colectivo de la línea 59 quedó con su parte delantera derecha completamente destruida, mientras que la unidad de la línea 152 sufrió daños significativos en su parte trasera izquierda.

Consultado por el canal Crónica, el conductor de la línea 152 relató su versión de los hechos: “Venía manejando, iba a levantar una chica y el 59 se quedó dormido“. Un delegado de la línea 152 que acompañaba al conductor añadió que “fue un accidente con suerte, el impacto fue importante”, y señaló que el colectivo de la línea 59 transportaba pasajeros que viajaban de pie.

En contraste, el conductor de la línea 59 negó haberse dormido al volante. “Me estaba abriendo, venía otro (vehículo) allá y no me vio“, declaró visiblemente afectado por la situación.

Las autoridades aguardan la definición de los peritos y las imágenes de las cámaras de seguridad de la Ciudad para esclarecer las causas exactas del choque.

