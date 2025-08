Adultos 2000: “en la Ciudad, también quieren achicar la educación pública”

Ana del Valle. Ana es docente y delegada del programa Adultos 2000. En charla con el programa “Popurrí, de poco un todo” (AM 1010, jueves de 14 a 15) cuenta cuál es el conflicto con el Gobierno de la Ciudad.

Primero quisiera que nos expliques qué es Adultos 2000 en la estructura educativa de Gobierno de la Ciudad.

Adultos 2000 es un secundario a distancia para adultos que funciona desde el año 1998. Permite a estudiantes mayores de 18 años, poder empezar o concluir sus estudios secundarios en una modalidad flexible, que contempla las realidades de las personas adultas, que muchas veces no pueden asistir por obligaciones laborales o familiares, o de cuidado, a instituciones presenciales todos los días. Entonces Adultos 2000 le da la posibilidad a estos estudiantes que rindan, que estudien y rindan de manera virtual pero también tiene la posibilidad de que asistan quienes lo desean sin que sea obligatorio, y tenemos muchos estudiantes en esa situación, a clases presenciales. Porque no nos olvidemos que si bien la virtualidad es una herramienta muy importante que trae un montón de beneficios, también existe la brecha digital: hay personas que no tienen acceso a las tecnologías por diferentes motivos, algunos económicos, otros por otras cuestiones, y que requieren necesariamente de la presencialidad en una modalidad flexible como es la de nuestro programa.

Es decir que fue un adelanto bárbaro en su tiempo cuando arrancó esto.

Siempre fue a distancia pero no virtual. O sea, a distancia implicaba que los estudiantes no tenían la obligatoriedad de asistir, pero sí tenían el material de estudios en papel, era un librito donde tenían las actividades para hacer, y las podían llevar o enviar a las sedes, y los exámenes se rendían de manera presencial. La ventaja es que no tenía la obligatoriedad de asistir cotidianamente pero siempre, todas las materias tienen los espacios de consultoría presencial para quienes lo necesiten. Desde el 2014, 2015, que se implementó también la modalidad virtual, conviviendo hasta ahora las dos modalidades, y desde que se implementó la modalidad virtual, tienen acceso los estudiantes de todo el país, por eso tenemos una matrícula de 20.000 estudiantes.

Esto es muy útil para personas que como dijiste antes tienen obligaciones familiares o laborales que no le permiten asistir. Yo terminé la secundaria en la nocturna, que era de 7 y media de la noche a 11 y media de la noche, así que está muy bueno esto que se hayan adaptado. Pero hemos tenido noticias que hay conflictos con Adultos 2000, ¿qué pasa?

El conflicto ya empezó desde inicios del año pasado, del 2024. La dirección del área del adulto y del adolescente a cargo de Pedro Shiuma (Director de Educación de adultos y adolescentes del Gobierno de la Ciudad), empezó con un ajuste primero, un ajuste por goteo, se empezaron a no cubrir horas que quedaban vacantes de trabajadores y trabajadoras que se jubilaban. En diciembre del año pasado cierra nuestra sede central, es la primera vez en más de 26 años que tiene nuestro programa que no tenemos una sede central para funcionar. Eso hizo que se desmantelaran los equipos de trabajo, algunos trabajadores fueron a trabajar directamente al área en el ministerio, en Perete, en el barrio 31 en Retiro y el resto desperdigados por las distintas instituciones o de forma virtual. Eso fue en diciembre del año pasado, la excusa fue que ese lugar era alquilado y que el Gobierno de la Ciudad no iba a renovar el contrato porque era caro. Este año se sumaron más cargos sin cubrir, más horas sin cubrir de docentes, eso ¿qué implica? que hay menos docentes para atender a la cantidad de estudiantes que tenemos que son 20.000, y además nos amenazó con cerrar la subsede de Floresta. Si bien Adultos 2000 funciona de manera virtual, tenía la sede central en Ballivián 2329, y la subsede en la Casona del Corralón, donde funciona también de lunes a viernes de 9 a 19, y todos los estudiantes pueden ir, los estudiantes del AMBA pueden ir allí si lo necesitan, y que de hecho, van muchos.

¿Y entonces…?

Nos empezamos a organizar los compañeros y compañeras, tuvimos asambleas, acompañados por la Asamblea de Floresta, que tenemos una relación muy fraternal, compartimos muchas actividades. También es importante para nosotros que Adultos 2000 funcione en ese espacio, que es un espacio de memoria. Nuestro bachiller tiene una orientación en Ciencias Sociales y Humanidades así que es un espacio que permite trabajar con nuestros estudiantes, también que tiene mucha potencialidad, al estar en ese lugar. Además es la única sede que tenemos también en este momento, porque al cerrar la sede central, ese lugar es una referencia para todos nuestros estudiantes, y para el barrio también. El barrio tenía en Floresta un espacio, una institución educativa en un espacio de memoria, funcionando en un espacio de memoria que permite a los adultos mayores de 18 años poder concluir o terminar sus estudios secundarios. Hicimos un paro y una concentración, el paro fue total, del 100% de adhesión. Vinieron muchísimos compañeros, también estudiantes y delegados de otros programas socioeducativos. Realizamos, en conjunto con la asamblea de Floresta, un abrazo a la Casona, para que esa institución siga siendo una referencia en el barrio, de educación y de memoria.

El proyecto inicial era que la Casona sea para instituciones barriales, después alguien los mandó a ustedes ahí. Ahora medio que nos enchamigamos con ustedes y nos gusta que estén ahí. Me gustaría saber ante todos estos reclamos cuál es la actitud oficial, ¿qué dice el gobierno?

La actitud oficial, hasta ahora, fue hacernos el descuento por el día del paro. De hecho, ya la sede de la Casona está prácticamente vaciada, porque de un día para el otro, que eso también implica maltrato laboral, se los citó por sistema a los compañeros de atención a estudiantes para que de un día para otro empiecen a cumplir sus horarios en Perete, en el barrio de Retiro. Eso es maltrato porque te desorganiza la vida, de repente de un día para el otro tenés que acomodar toda tu vida para trabajar tus horas en un barrio que está muchísimo más lejos de donde vos lo tenías organizado. En segundo lugar, baja la calidad educativa, nosotros no podemos con los profesores que cada uno y facilitadores que cada uno tiene, no es lo mismo que en atención a estudiantes que eso garantizaba que estuviera abierto de 9 a 19 la sede. Por ejemplo, yo soy profesora de sociología voy los miércoles de 17 a 19, ese es mi horario. Entonces quedan baches sin cubrir, es un ataque al programa y a la educación. Como que lo que defendemos es eso, el derecho a la educación, porque el cerrar espacios que no es por falta de matrícula, porque el Gobierno de la Ciudad en muchos otros espacios cierra con la excusa de la baja matrícula. No, mentira pacá nos están cerrando y tenemos 20,000 estudiantes, o sea que baja matricula no hay.

Vemos que atacan a las universidades, a los hospitales, y ahora también atacan a la educación para adultos…

Cada vez recortan más derechos. Está bueno que podamos resistir en unidad, juntarnos todas las organizaciones y resistir, porque es increíble la capacidad de daño y de recortes de derechos que tienen tanto el gobierno nacional como el de la ciudad

Ante una sociedad que en algún sector está como anestesiada, y hasta disfruta de todos estos recortes como si estuvieran sacando tumores, y lo que están sacando son trabajadores.

Exacto, hay una falta de sensibilidad. Pero bueno, nosotros realmente recibimos muchas muchas muestras de apoyo de la comunidad, de los estudiantes, de las distintas organizaciones. También hay solidaridad y ganas de defender los derechos que tenemos porque ya conquistar nuevos queda como una utopía, defender lo que tenemos en principio

Me estabas contando que están como vaciando la Casona del Corralón, ¿cuál sería el objetivo final del Gobierno de la Ciudad?

Que Adultos 2000 se convierta en una propuesta totalmente virtual, chica, porque eso deja a un montón de personas, de estudiantes sin que pueden acceder a la educación porque no todo el mundo puede estudiar de forma virtual. Y en definitiva no sé si tendrán como último objetivo cerrarlo, dicen que no, pero los hechos van demostrando que cada vez lo achican más. Empezaron por la sede, hay menos horas. Cambiaron el plan de estudios también, eso también fue otro maltrato a espaldas de los trabajadores. Esto es más complejo por ahí de entender, pero los trabajadores estábamos haciendo materiales, los docentes hacemos materiales para un plan de estudios nuevos recientemente aprobado, y a la par que ellos sabían que estábamos haciendo eso, que compramos libros, que leímos, que hicimos resúmenes, diseñamos actividades, mientras tanto estaban presentando otro plan al mismo momento ante el Consejo Federal, en el cual hay materias que estábamos trabajando en eso que desaparecen, y ¡oh casualidad! son Sociología, Antropología. Pero sobre todo, el maltrato y la política educativa que están queriendo llevar adelante, que es de ajuste, eso es en definitiva.

¿Y el tema salarial cómo está?

Está muy mal pero no es exclusivo de Adultos 2000, nosotros cobramos como todos los docentes de la ciudad, nuestro salario ha decaído en los últimos años un montón, no me acuerdo ahora los porcentajes exactos el salario real, el poder adquisitivo cayó muchísimo, eso lo sufrimos todos, eso no es específico de Adultos 2000, cobramos como los docentes de toda la ciudad.

Entrevista: Claudio Serrentino

