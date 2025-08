Semana Mundial de la Lactancia en Buenos Aires

Del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia, una iniciativa global impulsada por la Alianza Mundial para la Acción en Lactancia Materna (WABA, por sus siglas en inglés).

El lema de ese año, “Prioricemos la lactancia: contribuyendo a sistemas de apoyo sostenibles”, invita a reflexionar sobre la necesidad de proteger y promover la lactancia no solo como un derecho individual, sino como una práctica social y ambientalmente responsable.

En un contexto de cambio climático y crisis ambiental, la lactancia materna se presenta también como una acción sustentable en tanto no genera residuos, no requiere transporte, envases ni preparación industrial y no consume recursos naturales adicionales como el agua potable.

Rol protector de la lactancia

Los beneficios de la lactancia materna son múltiples y abarcan a quienes amamantan, a las niñas y niños y a toda la comunidad.

– Para el bebé, fortalece el sistema inmune, aporta defensas naturales, mejora los signos vitales y reduce el riesgo de enfermedades comunes, al tiempo que contribuye al desarrollo neurológico y emocional desde los primeros días de vida.

– Para quien amamanta, disminuye el riesgo de cáncer de mama y ovario, favorece la recuperación posparto y se asocia con un mayor bienestar emocional y físico.

A nivel comunitario, la lactancia mejora indicadores de salud infantil, promueve una mejor nutrición desde los primeros meses de vida y es una estrategia de cuidado accesible, segura y ambientalmente amigable.

La importancia de las redes para sostener la lactancia.

El contacto cercano con el bebé desde el nacimiento fortalece el vínculo afectivo y favorece un apego saludable. En este sentido, la lactancia es también una experiencia emocional, que requiere de tiempo, acompañamiento y respeto por las trayectorias individuales.

Acompañar una lactancia implica escuchar sin juzgar, brindar información clara, respetar los tiempos y reconocer las dificultades que pueden aparecer en el proceso. En la Ciudad, este trabajo es parte del compromiso cotidiano de los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) y de los consultorios de lactancia en hospitales, donde equipos interdisciplinarios orientan y acompañan de forma integral a las personas gestantes, lactantes y sus familias.

Actividades en la red de salud pública

Durante la Semana Mundial de la Lactancia 2025, hospitales y Centros de Salud de la Ciudad llevarán adelante distintas actividades con el objetivo de fortalecer el acceso a información y generar espacios de escucha e intercambio.

👉 Conocé las actividades: https://buenosaires.gob.ar/salud/salud-materno-infantil/semana-mundial-de-la-lactancia-2025?ja

