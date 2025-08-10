Operativo policial alrededor de Boca-Racing, con trapitos demorados y secuestro de pirotecnia

La Policía de la Ciudad desplegó este sábado un operativo especial por el partido entre Boca Juniors y Racing Club, que dejó como saldo 59 actas a “trapitos”, siete micros remitidos por irregularidades, el secuestro de gran cantidad de alcohol y pirotecnia y 377 actas contravencionales.

Los procedimientos se realizaron tanto en las inmediaciones de la Bombonera como en la avenida Brasil, donde la Dirección de Prevención en Eventos Masivos, junto a la Comisaría jurisdiccional, Tránsito y División Perros, controló nueve micros con simpatizantes xeneizes. Siete fueron remitidos por falta de documentación, con unos 450 hinchas a bordo que fueron identificados.

Durante la inspección, un perro detector de narcóticos señaló a un hombre que llevaba cigarrillos de marihuana (1,7 gramos), quien fue procesado por la Unidad Fiscal Este. Además, se labraron siete actas por infracción al artículo 122 del Código Contravencional (guardar o suministrar bebidas alcohólicas) y dos por los artículos 124 y 122 (ingresar pirotecnia y guardar alcohol), con el secuestro de bebidas, bengalas y petardos.

En uno de los anillos de seguridad la Policía notificó a 59 personas por infracción al artículo 92 (cuidacoches sin autorización). Además, en ese contexto, un hombre fue detenido por desobediencia a la autoridad.

Además en los alrededores del estadio se labraron 377 actas contravencionales dentro del dispositivo: la mayoría por ingresar sin entrada o autorización y 64 por derecho de admisión.

