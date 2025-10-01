No hay inflación, pero colectivos y subte aumentaron 3,9%

A partir de hoy miércoles 1° de octubre, las tarifas del subte y los colectivos en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense muestran un incremento del 3,9% en sus valores. El impacto alcanza a los colectivos bajo control porteño y provincial, al subte, al Premetro y a los peajes urbanos.

De esta manera, las líneas interjurisdiccionales que cruzan la Ciudad y la Provincia tendrán un valor mínimo de $550, mientras que el del subterráneo superará por primera vez los $1100.

La suba se basa en la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que fue de un 1,9%. A eso se le suma un 2% adicional, lo que redondea un 3,9% para colectivos, subtes y premetro.

En lo que va del año, los cuadros tarifarios del transporte automotor acumulan un alza de 48,19% en PBA y 47,31% en CABA.

Las líneas de colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires tendrán un nuevo ajuste este miércoles 1° de octubre. Al igual que las unidades de la provincia de Buenos Aires, las tarifas subirán 3,9%.

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): de $526,15 a $546,54;

(entre 0 y 3 kilómetros): de $526,15 a Tramo de 3 a 6 km : $608,85 ;

: ; Tramo de 6 a 12 kilómetros: $655,76 ;

kilómetros: ; Viajes de 12 a 27 km: $702,70;

Estos valores aplica a las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Relacionado