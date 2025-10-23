23 de octubre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

23-general paz

Avenida General Paz colapsada en ambas manos, por el incendio de un auto

La Bocina 23 de octubre de 2025
21-profesorado

Abierta la inscripción para los Profesorados de la Ciudad

La Bocina 22 de octubre de 2025
31-mas servicios

Más Servicios en tu Barrio, en Caballito, Nuñez y La Boca

La Bocina 20 de octubre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

23-primera infancia

Abierta la inscripción para los Espacios de Primera Infancia de la Ciudad (de 45 días a 3 años)

La Bocina 23 de octubre de 2025
23-trump

“El gigante EEUU se está cayendo”

La Bocina 23 de octubre de 2025
25-ddiscapacidad

“El nazismo también despreciaba a las personas con discapacidad”

La Bocina 23 de octubre de 2025
25-majul

Hasta Luis Majul le pide autocrítica al gobierno

La Bocina 23 de octubre de 2025