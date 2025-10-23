Abierta la inscripción para los Espacios de Primera Infancia de la Ciudad (de 45 días a 3 años)
Ya están abiertas las inscripciones 2026 a los Espacios de Primera Infancia de la Ciudad. Destinados a niñas y niños de entre 45 días y 3 años, estos espacios garantizan cuidado, desarrollo integral y acompañamiento familiar en entornos seguros y afectivos.
Atención integral y desarrollo pleno:
En cada espacio, los equipos de profesionales brindan atención integral que incluye:
- Cuidados de salud: Asegurando el acceso a controles y seguimiento.
- Alimentación saludable: Promoviendo hábitos nutricionales adecuados.
- Estimulación Temprana: Actividades que impulsan el desarrollo físico, cognitivo y emocional.
La metodología de trabajo utiliza el juego como lenguaje central del aprendizaje, complementando con propuestas de arte, literatura y exploración que facilitan una experiencia educativa rica y diversa.
Acompañamiento familiar.
Un pilar fundamental de estos espacios es el acompañamiento a las familias. En cada Centro se ofrece espacios de escucha, orientación y actividades grupales para fortalecer los vínculos intrafamiliares y promover prácticas de crianza respetuosas y sensibles. Los Espacios funcionan bajo dos modalidades: Centro de Primera Infancia (CPI) y Centros de Desarrollo Integral ( CeDI), según las características y necesidades de cada comunidad.
Cómo inscribirse
Las inscripciones se realiza en dos pasos:
- Preinscripción online, completando el formulario disponible en la plataforma oficial
- Finalización presencial del trámite en el espacio elegido
Para más información visita el sitio web
50309740 int. 1181