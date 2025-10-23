Abierta la inscripción para los Espacios de Primera Infancia de la Ciudad (de 45 días a 3 años)

Ya están abiertas las inscripciones 2026 a los Espacios de Primera Infancia de la Ciudad. Destinados a niñas y niños de entre 45 días y 3 años, estos espacios garantizan cuidado, desarrollo integral y acompañamiento familiar en entornos seguros y afectivos.

Atención integral y desarrollo pleno:

En cada espacio, los equipos de profesionales brindan atención integral que incluye:

Cuidados de salud: Asegurando el acceso a controles y seguimiento.

Alimentación saludable: Promoviendo hábitos nutricionales adecuados.

Estimulación Temprana: Actividades que impulsan el desarrollo físico, cognitivo y emocional.

La metodología de trabajo utiliza el juego como lenguaje central del aprendizaje, complementando con propuestas de arte, literatura y exploración que facilitan una experiencia educativa rica y diversa.

Acompañamiento familiar.

Un pilar fundamental de estos espacios es el acompañamiento a las familias. En cada Centro se ofrece espacios de escucha, orientación y actividades grupales para fortalecer los vínculos intrafamiliares y promover prácticas de crianza respetuosas y sensibles. Los Espacios funcionan bajo dos modalidades: Centro de Primera Infancia (CPI) y Centros de Desarrollo Integral ( CeDI), según las características y necesidades de cada comunidad.

Cómo inscribirse

Las inscripciones se realiza en dos pasos:

Preinscripción online, completando el formulario disponible en la plataforma oficial Finalización presencial del trámite en el espacio elegido

Para más información visita el sitio web

[email protected]

50309740 int. 1181

