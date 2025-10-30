30 de octubre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

29-aula agronomia

Consecuencias del desfinanciamiento universitario: menos investigadores y menos docentes

La Bocina 29 de octubre de 2025
29-ate

Cese de tareas y movilización de estatales: un año con los sueldos congelados

La Bocina 29 de octubre de 2025
28-byung-chul-han

“La libertad que promete el neoliberalismo, es sólo una ilusión”

La Bocina 28 de octubre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

30-marcha orgullo

“Frente al Odio y la Violencia: más Orgullo y Unidad”, la consigna de la Marcha del Orgullo

La Bocina 30 de octubre de 2025
30-diego

DIEGO MARADONA. Del potrero, a la cima del mundo

La Bocina 30 de octubre de 2025
26-futsal all boys libertadores

All Boys se prepara para la Copa Libertadores de Futsal femenina

La Bocina 30 de octubre de 2025
28-concejo de familia

“Concejo de familia” en el Teatro Border

La Bocina 30 de octubre de 2025