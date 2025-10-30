“Frente al Odio y la Violencia: más Orgullo y Unidad”, la consigna de la Marcha del Orgullo

Este sábado 1 de noviembre se realizará una nueva edición de la Marcha del Orgullo entre el Congreso y la Plaza de Mayo, bajo la consigna “Frente al Odio y la Violencia: más Orgullo y Unidad.”

“Aunque el oficialismo nacional nos ataque, la comunidad LGBT+ no retrocede. Marchamos para defender cada derecho conquistado, con orgullo y convicción. La calle sigue siendo nuestro lugar de lucha y de construcción colectiva”, expresó Matías De Volder, Vicepresidente de la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+).

En un contexto de creciente violencia y discursos de odio, reafirmamos que la respuesta es más Orgullo y más Unidad. Desde las 10 de la mañana, estaremos presentes en la Feria del Orgullo en Plaza de Mayo, acompañando a emprendedores de todo el país que fortalecen la economía comunitaria con sus productos y propuestas culturales.

Frente a este escenario de odio, Ornella Infante, Secretaria General de la FALGBT+, sostuvo: “En este contexto, movilizarnos es vital y estratégico. Somos una población organizada que marca agenda desde la calle. Defendemos lo conquistado y exigimos lo que aún falta.”

A las 16 h marcharemos desde Plaza de Mayo hacia Plaza Congreso, bajo la consigna consensuada de este año: “Frente al Odio y la Violencia: más Orgullo y Unidad.”

Como afirmó María Rachid, Presidenta de la Federación Argentina LGBT+: “Marchamos con orgullo, memoria y unidad. Frente al avance del odio, reafirmamos que nuestros derechos no se negocian. Esta marcha es resistencia colectiva y compromiso con el futuro.”

Invitamos a toda la comunidad a sumarse, a encontrarnos en las calles, a abrazar nuestras luchas y celebrar nuestras conquistas. Porque el Orgullo es colectivo, es político, y es también memoria, presente y futuro.

Federación Argentina LGBT+

