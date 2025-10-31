Nueva edición de Expo-Warnes

La Asociación de Comerciantes de Av. Warnes presenta la 11ma. Edición de Expo-Warnes que se realizará el día 2 de noviembre de 2025 en el horario de 10 a 18:30 hs (en caso de lluvia se traslada al 9/11/25).

Desde hace varios años este evento constituye una gran fiesta para nuestro Centro Comercial cuyo eje central es la exposición de autos acompañados de shows musicales, propuestas gastronómicas y otras actividades.

Se desarrollará sobre las calles de Av. Warnes entre Av. Dorrego y Av. Juan B. Justo, que se cerrarán para la ocasión incluyendo la Av. Honorio Pueyrredón con su plaza, donde se desarrollarán otras acciones.

