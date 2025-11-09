El gobierno porteño bloqueó el uso de Roblox en las escuelas

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dispuso el bloqueo del acceso a la plataforma Roblox en las escuelas públicas porteñas.

La medida fue de carácter preventivo, luego de que familias de una escuela estatal reportaran un presunto caso de grooming ocurrido fuera del ámbito escolar, lo que encendió las alertas sobre el uso de esta plataforma dentro del entorno educativo.

El grooming es el proceso por el que un adulto establece o entabla una relación con una niña, un niño o un adolescente mediante el uso de internet u otras tecnologías digitales, con objetivo de abuso o acoso sexual.

Los especialistas y ONGs destacan la necesidad de controles parentales, diálogo familiar y regulación pública para proteger los derechos de niños y adolescentes.

