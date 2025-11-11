Encuentro de Cine Europeo, en el Cine York

ENCUENTRO DE CINE EUROPEO

Del 12 al 16 de noviembre

Funciones domingos 18 y 20:30hs.

en el

CINE YORK

(Juan Bautista Alberdi 895, Olivos)

*Entrada gratuita por orden de llegada*

Lumiton recibe al ECE, XXI edición del Encuentro de Cine Europeo en Argentina.

Miradas que nos acercan, historias que nos transforman. ECE invita a emprender un viaje por relatos contemporáneos que nos interpelan y conectan.

Con una selección diversa de películas provenientes de diferentes países de la Unión Europea, la programación 2025 tiende puentes entre culturas, generaciones y formas de ver el mundo. Desde historias íntimas hasta miradas sociales, el ECE reafirma su compromiso con los valores fundamentales de la UE, ofreciendo un espacio de encuentro entre culturas, historias y públicos a lo largo y ancho de todo el país.

Miércoles 12/11



LOS PASOS PERDIDOS (Les pas perdus)

Dir. Roda Fawaz, Thibaut Wohlfahrt

18 HS.

El juzgado abre sus puertas. En la llamada “habitación de los pasos perdidos”, antesala de las salas de audiencia, se cruzan vidas en tránsito: personas que buscan libertad, reconocimiento, amor o perdón. Seis historias se entrelazan en ese espacio suspendido donde el tiempo parece detenerse. Pero no por mucho. Cada uno deberá tomar una decisión que marcará su camino, en una jornada donde la búsqueda de justicia e identidad deja huellas profundas.



AFRICA STAR

Dir. Adonis Floridis

20:30 HS.

Africa Star sigue a tres generaciones de mujeres chipriotas -madre, hija y nieta- cuyas vidas se vieron trágicamente alteradas por la sumisión de un hombre a la tentación. Acosado por la culpa de su acto en 1945 y por no haber enmendado su error en 1967, el octogenario, ahora enfermo, hace un último intento en 2008.

Jueves 13/11



TERAPIA FAMILIAR (Odrešitev za začetnike)

Dir. Sonja Prosenc

18 HS.

En una reinvención humorística y tragicómica del Teorema de Pasolini: un joven extraño entra en una familia eslovena ‘nouveau riche’ aparentemente perfecta, alterando el frágil equilibrio familiar y revelando grietas en su cuidadosamente mantenida fachada… Una familia al borde de un colapso nervioso.



HOTEL PULA

Dir: Andrej Korovljev

20:30 HS.

Un refugiado bosnio y una joven croata intentan amarse en la difícil y conflictiva situación de la región en 1995.

Viernes 14/11



JE’VIDA

Dir: Katja Gauriloff

18 HS.

Lida, una anciana skolt sami que ha abandonado su pasado bajo presión, atraviesa tres épocas históricas diferentes para examinar el destino de los pueblos indígenas de Finlandia en el período de posguerra.



JOKES & CIGARETTES (Saben aquell)

Dir: David Trueba

20:30 HS.

Barcelona, finales de los 60. Eugenio, un joven joyero, conoce a Conchita y juntos inician una carrera musical. Pero un reemplazo improvisado en el escenario marcará un giro inesperado: Eugenio se transforma en un fenómeno del humor underground. Así nace el personaje: gafas oscuras, camisa negra, cigarrillo y vaso de tubo. En una España gris, empieza a hacer reír con su inconfundible “¿Saben aquell…?”

Sábado 15/11



¡GLORIA!

Dir: Margherita Vicario

18 HS.

Corre el año 1800; el lugar, el Colegio Sant Ignazio, un viejo y decrépito instituto musical para niñas, en algún lugar cerca de Venecia. Aquí vive ‘la Muda’, una criada silenciosa y solitaria, encargada de las tareas más humildes. Nadie sabe que se llama Teresa; nadie sospecha que posee un talento extraordinario que le permite sentir la armonía del universo y remodelar la realidad a través de la música.

Pero su vida cambiará al descubrir un piano olvidado en el colegio, lo que la llevará a formar un grupo musical clandestino con las alumnas más destacadas. Juntas, se animarán a desafiar las normas establecidas y crear una nueva música que sorprenderá al Papa y al mundo entero.



TRES KILÓMETROS AL FIN DEL MUNDO (Trei kilometri până la capătul lumii)

Dir: Emanuel Pârvu

20:30 HS.

Adi, de 17 años, pasa el verano en su pueblo natal, en el delta del Danubio. Una noche, sufre un brutal ataque en la calle; al día siguiente, su mundo se pone patas arriba. Sus padres ya no lo quieren como antes, y la aparente tranquilidad del pueblo empieza a cambiar.

Domingo 16/11



FAVORITEN

Ruth Beckermann

18 HS.

Durante tres años, Ruth Beckermann siguió a una clase de alumnos de entre siete y diez años en una escuela primaria de un barrio étnicamente diverso y tradicionalmente obrero de Viena. El film observa su vida escolar cotidiana y el trabajo de su maestra, explorando con sutileza temas como la identidad, la migración y la educación. Con un enfoque observacional, propone una mirada abierta sobre la infancia en la Europa contemporánea.



LA ÚLTIMA CARRERA (Poslední závod)

Dir: Tomás Hodan

20:30 HS.

En marzo de 1913, durante una carrera de esquí en los Montes de los Gigantes, una tormenta de nieve transforma la competencia en una lucha por la vida. Bohumil Hanč, el esquiador checo más célebre de su tiempo, queda solo en la pista. Emerich Rath, atleta alemán, y su amigo Vrbata desafían el clima extremo para ayudarlo. Basada en hechos reales, The Last Race relata una historia de coraje, amistad y solidaridad en un contexto marcado por tensiones nacionales.

