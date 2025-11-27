La Ciudad celebró el Día Nacional de la Defensa Civil

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad conmemoró el Día Nacional de la Defensa Civil en la Plaza Mariano Boedo, en el barrio homónimo.

“Feliz día a la Defensa Civil y a toda la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio. Hombres y mujeres que trabajan muchísimo y hacen de Buenos Aires una ciudad más segura”, saludó el ministro Giménez.

Giménez destacó su “orgullo” por la tarea que hace Defensa Civil al evaluar que “en cada salida, ante cada emergencia, ustedes están salvando vidas, ante un cable de electricidad cortado en la vía pública, una columna en riesgo de caerse, una mampostería que puede desmoronarse, y lo hacen con un trabajo silencioso”.

Junto al ministro asistieron el subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás, el director general de Defensa Civil, Alberto Carita, y el subjefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, Roberto Parente.

El Día de la Defensa Civil se estableció el 23 de noviembre para conmemorar el aniversario del terremoto de 1977 que destruyó a la localidad de Caucete, en la provincia de San Juan, y por la respuesta solidaria que tuvo la comunidad.

Tras aquel fenómeno, la ciudadanía se organizó canalizando adecuadamente la ayuda prestada a las zonas afectadas, logrando, a partir de la acción en conjunto, asistir a las víctimas y colaborar con la reconstrucción, concretando así una verdadera respuesta coordinada a la emergencia.

“Tomamos esta fecha como el día que nos recuerda a todos la importancia de tener una respuesta coordinada y articulada. Estar preparados para responder a un desastre de magnitud”, sostuvo el subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás, y remarcó la importancia del trabajo que se realiza no sólo desde el Estado, sino también desde la sociedad civil para conformar una red de organizaciones que den respuesta.

“En este día especial, quiero reconocer la dedicación, el compromiso y la valentía de los hombres y mujeres que integran la defensa civil, que tanto se destacan por sus valores humanos: la solidaridad, el compañerismo, la empatía y la generosidad son virtudes que guían su labor diaria. Estos valores no solo los convierten en eficientes profesionales, sino también en seres humanos ejemplares y dignos de admiración”, resaltó Alberto Carita, director de Defensa Civil.

Asimismo, hizo hincapié en la participación de otras áreas y dependencias del Ministerio de Seguridad y de la inversión desde el Gobierno de la Ciudad para poder contar con los equipamientos idóneos ante las llamadas de emergencias.

“Cada operativo, cada capacitación y cada simulacro son el resultado de una red de personas que creen en el valor del servicio público, que entienden que la prevención es la primera herramienta para salvar vidas y que asumen con orgullo el rol de cuidar a los demás”, finalizó.

Relacionado