En Mataderos, hay Milonga

Milonga en El Plata. El último viernes de noviembre la Milonga llega al Hall del Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765). Este punto de encuentro se lleva adelante en el marco de la activación de los halls del Complejo Teatral de Buenos Aires. Un espacio para que los vecinos de Mataderos disfruten de música en vivo, parejas de exhibición, DJ de milonga y una pista donde bailar y compartir la cultura porteña. Con la coordinación de Poly Pérez. El viernes 28 a las 19 h. Entrada sin costo hasta completar la capacidad del lugar.

