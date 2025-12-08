Violento ataque homofóbico en Villa Real, al grito de “morite por puto”

Hoy lunes 8 de diciembre, en el barrio de Villa Real (CABA), entre las 12:40 y las 13:00, mientras regresaba del gimnasio, La queen fue atacada violentamente por un varón cis heterosexual pelado y con barba.

En la Plaza Villa Real, sobre la calle Bruselas, el agresor se acercó a gran velocidad y le dio un golpe de puño que la dejó semiinconsciente. Al caer al piso, el atacante continuó golpeándola mientras le gritaba “morite por puto”, en un claro intento de homicidio motivado por odio hacia su orientación sexual.

Cuando el agresor advirtió que otras personas se acercaban para socorrer a la víctima, se dio a la fuga como buen cagoncito. El hecho cuenta con testigos y la denuncia penal ya fue realizada.

La queen actualmente se encuentra reuniendo fondos para afrontar el costo de antibióticos y, especialmente, el tratamiento odontológico necesario a raíz de la agresión.

Alias para colaborar: MP – walterdamianjavier.

Qué caros nos están saliendo los discursos homofóbicos de Davos y todo el caranchaje infundado por el trollerío. pagado con la nuestra.

Gabriela Ivy

