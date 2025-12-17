Macri insiste con el soterramiento del Sarmiento: desaparecerían las estaciones Floresta y Villa Luro

Jorge Macri estudia la posibilidad de reactivar el soterramiento del Sarmiento. Según declaró, el proyecto incluiría una sola estación intermedia entre Liniers y Caballito. Para avanzar, el gobierno porteño necesita negociar con Nación, que tiene el control de los trenes. En la superficie construiría un parque lineal, y un Metrobús.

El soterramiento del Sarmiento fue anunciado una decena de veces, pero las urgencias económicas frenaron el proyecto. Lo único construido es un túnel desde Haedo a Villa Luro, y faltarían casi 5 kilómetros para llegar a Caballito.

A mediados de agosto, Javier Milei decidió “enterrar” el soterramiento del Sarmiento. Nación quitó los obradores que estaban inactivos desde 2018, y cerró los túneles: atrás había quedado una inversión de 420 millones de dólares para un túnel hacia la nada.

Como parte de la deuda entre Nación y Ciudad, que asciende a más de 6 mil millones de dólares, el gobierno porteño quiere pedirle a Nación reactivar el proyecto.

Para llegar a Caballito se utilizaría la misma tuneladora que ya cavó desde Haedo hasta Villa Luro. La máquina sigue varios metros bajo tierra, y está oxidada.

El plan del gobierno porteño sería retomar el proyecto del corredor verde del oeste, un gigantesco parque lineal sobre la trinchera del Sarmiento.

Jorge Macri explicó en una entrevista con “Economía de Quincho” que lo más caro del proyecto son las estaciones, por eso evalúan soterrar la estación de Flores y que desde allí el tren continúe bajo tierra hasta Caballito.

Según la idea oficial, desaparecerían las estaciones de Floresta y Villa Luro. En su lugar, funcionaría un Metrobús.

La iniciativa permitiría además eliminar 20 barreras que complican la circulación, como la de Nazca. El gobierno porteño terminó descartando la opción del viaducto porque haría que el tren corra muy cerca de los edificios.

La inversión que resta es cercana a los 600 millones de dólares y el proyecto estuvo en carpeta durante la última gira del jefe de Gobierno por Dubái, Abu Dabi y Shanghái junto al ministro de Infraestructura Pablo Bereciartúa.

Fuente: La Política On Line

Relacionado