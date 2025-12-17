17 de diciembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

15-macri en paso a nivel irigoyen

Macri en Villa Luro: visitó la obra del paso bajo nivel Irigoyen

La Bocina 16 de diciembre de 2025
la queen

Flor de la V prometió ayudar a La Queen, luego de la violenta agresión que sufrió en Villa Real

La Bocina 11 de diciembre de 2025
6jpg

Cobraban $ 40.000 para estacionar en el Carrefour, durante el recital de Shakira en Velez: detenidos

La Bocina 11 de diciembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

17-corredor verde del oeste

Macri insiste con el soterramiento del Sarmiento: desaparecerían las estaciones Floresta y Villa Luro

La Bocina 17 de diciembre de 2025
17-marcha de jubilados

Marcha de jubilados: fuerzas de seguridad reprimieron con camiones hidrantes

La Bocina 17 de diciembre de 2025
09-compras

Durante noviembre, en CABA se necesitaron más de $ 1.300.000 para no ser pobre

La Bocina 17 de diciembre de 2025
23-congreso

Milei quiere derogar leyes de universidades y discapacidad

La Bocina 17 de diciembre de 2025