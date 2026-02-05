Visitas guiadas y avistamiento de aves, en las reservas ecológicas de la Ciudad

Los miércoles, sábados y domingos, la Reserva Ecológica Costanera Sur y la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria – Costanera Norte ofrecen distintas actividades para los vecinos de la Ciudad.

En la Reserva Ecológica Costanera Sur los miércoles a las 10 horas se puede hacer una visita guiada general y los sábados a las 11 horas se ofrece una visita guiada por el vivero de nativas. El punto de encuentro de estas actividades es el acceso de Av. Intendente Giralt 40.

Por otro lado, los viernes a las 10 horas se puede participar de un grupo de avistamiento de aves de laguna y los sábados y domingos a las 9:30 horas. hay visitas guiadas por el predio. En este caso, el punto de encuentro es la entrada de Tristán Achával Rodríguez 1550.

En la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria – Costanera Norte, los sábados a las 10 horas. se ofrece una visita guiada para todo público. El ingreso es por Exactas, en Ciudad Universitaria: Intendente Güiraldes 2160.

Todas las reservas ecológicas de la Ciudad se pueden recorrer de martes a domingo. Costanera Sur lo hace de 8 a 18 horas, mientras que Lago Lugano y Ciudad Universitaria Costanera Norte están abiertas de 9 a 18 horas.

