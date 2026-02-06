Arranca el Carnaval Porteño, con los corsos barriales

La edición 158ª del Carnaval Porteño comienza este sábado 7 de febrero con espectáculos murgueros que llevarán a los barrios de la Ciudad su música, baile, color, gastronomía y la clásica fiesta de espuma.

Los corsos desfilarán en las distintas sedes durante cuatro fines de semana, incluyendo el desfile central del domingo 15 y lunes 16 de febrero en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Los espectáculos y actividades serán los sábados de 18 a 1h, los domingos de 18 a 24h, el lunes 16 de 18 a 1h y el martes 17 de 18 a 24h.

El Carnaval Porteño lleva la identidad de los barrios como bandera y convoca a la celebración de una de las tradiciones culturales rioplatenses más tradicionales al son del redoblante murguero.

Programación completa del Carnaval Porteño, click aquí

Relacionado