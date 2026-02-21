Una verdulería se hizo viral, por vender a precios del 2020

La verdulería La Nueva Luna abrió una sucursal en Loma Hermosa, y rápidamente sus precios se viralizaron: por ejemplo, morrones a $200 el kilo.

El local se encuentra ubicado en la Avenida Eva Perón 9415, en la localidad de Loma Hermosa, a tan solo 100 metros del Hospital Bocalandro, sobre la Ruta 8.

Para la jornada de hoy, los dueños lanzaron una serie de ofertas al menudeo que generaron asombro e incredulidad entre los usuarios (“¿Leíste bien?”, remarcaron en sus publicaciones):

Rúcula: $100 la unidad.

Morrón: $200 el kilo.

Zapallito: $200 el kilo.

Ajo grande: $300 la unidad.

Berenjena: $300 el kilo.

Pepino: $500 el kilo.

Anco batata: $500 el kilo.

Ofertas por cajón para compras mayoristas

Además de las ventas minoristas, el comercio habilitó el pago directo en caja para quienes buscan abastecerse al por mayor, con valores muy por debajo del promedio del mercado actual:

Cajón de zapallito (elegido): $7.000.

Cajón de morrón verde: $9.000.

Cajón de tomate chico: $9.000.

Cajón de durazno chico: $15.000.

Cajón de tomate redondo grande: $18.000.

Cajón de tomate perita: $18.000.

El impacto de estos valores generó una oleada de interacciones en las redes sociales, transformando a la verdulería en una parada obligatoria durante este sábado para los vecinos de la zona y alrededores que buscan hacerle frente al costo de los alimentos.

Relacionado