La Ciudad propone que los menores no usen celular, hasta la secundaria
En el marco de la Regulación del uso de celulares en las aulas, el Ministerio de Educación porteño impulsa «Compromiso familiar por estudiantes sin celular», una iniciativa para promover acuerdos voluntarios entre familias que permitan postergar la entrega de un celular inteligente hasta el comienzo de la secundaria, y así cuidar el bienestar digital de los estudiantes.
En los establecimientos educativos de niveles inicial, primario y secundario no está permitida la utilización de teléfonos celulares inteligentes ni otros dispositivos personales durante el horario de clase. Las aulas y espacios destinados al aprendizaje permanecen libres de celulares, salvo en casos específicos de accesibilidad que lo requieran.
En línea con esto, la Ciudad impulsó «Compromiso familiar por estudiantes sin celular», una iniciativa que propone que las familias acuerden postergar la entrega del primer celular inteligente hasta, al menos, el comienzo de la escuela secundaria, y establecer una edad mínima para el uso de redes sociales.
Los datos de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa de la Ciudad muestran que, entre otros indicadores, 4 de cada 10 estudiantes sienten ansiedad o angustia por el uso excesivo del celular y las redes sociales, y que 5 de cada 10 estudiantes quieren dejar de usar el celular y no pueden. Esta situación afecta el descanso, la salud emocional y, en consecuencia, impacta negativamente en los aprendizajes.
Frente esta realidad, el acuerdo propone:
- Postergar la entrega de un celular inteligente hasta, al menos, el comienzo de la escuela secundaria.
- Establecer una edad mínima para el uso de redes sociales.
¿Cómo adherirse?
Las familias pueden firmar el compromiso de dos maneras:
- De forma presencial, en las escuelas, completando el acuerdo en papel.
- De forma virtual, a través de la plataforma Escuela en Familia.
La firma no es obligatoria. Se trata de una adhesión voluntaria que busca generar acuerdos dentro de cada institución.
Las escuelas que reciban compromisos firmados realizarán un seguimiento junto al equipo de Escuela en Familia, que además ofrecerá talleres virtuales y presenciales para acompañar a las familias en la implementación de los acuerdos.