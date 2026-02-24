La Ciudad propone que los menores no usen celular, hasta la secundaria

Los datos de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa de la Ciudad muestran que, entre otros indicadores, 4 de cada 10 estudiantes sienten ansiedad o angustia por el uso excesivo del celular y las redes sociales, y que 5 de cada 10 estudiantes quieren dejar de usar el celular y no pueden. Esta situación afecta el descanso, la salud emocional y, en consecuencia, impacta negativamente en los aprendizajes.

Frente esta realidad, el acuerdo propone:

Postergar la entrega de un celular inteligente hasta, al menos, el comienzo de la escuela secundaria.

hasta, al menos, el comienzo de la escuela secundaria. Establecer una edad mínima para el uso de redes sociales.

¿Cómo adherirse?

Las familias pueden firmar el compromiso de dos maneras:

De forma presencial, en las escuelas, completando el acuerdo en papel.

De forma virtual, a través de la plataforma Escuela en Familia.

La firma no es obligatoria. Se trata de una adhesión voluntaria que busca generar acuerdos dentro de cada institución.

Las escuelas que reciban compromisos firmados realizarán un seguimiento junto al equipo de Escuela en Familia, que además ofrecerá talleres virtuales y presenciales para acompañar a las familias en la implementación de los acuerdos.