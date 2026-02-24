24 de febrero de 2026

NOTAS RELACIONADAS

secundaria

Para combatir el ausentismo, bajan la cantidad de faltas que pueden tener los secundarios

La Bocina 23 de febrero de 2026 0
choque

Al menos 12 heridos, por un choque múltiple en la avenida General Paz

La Bocina 21 de febrero de 2026 0
tuneladora3

Dos jóvenes mostraron por dentro, cómo están las obras del soterramiento del FFCC Sarmiento

La Bocina 21 de febrero de 2026 0

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

unnamed

Convocatoria a asamblea vecinal del Consejo Consultivo Comunal 10

La Bocina 24 de febrero de 2026 0
12-aula

La Ciudad propone que los menores no usen celular, hasta la secundaria

La Bocina 24 de febrero de 2026 0
17-valentina bassi

“La crisis en discapacidad continúa”, denuncia Valentina Bassi

La Bocina 23 de febrero de 2026 0
joven pc

4 de cada 10 jóvenes, sacan créditos para pagar créditos

La Bocina 23 de febrero de 2026 0