Miles de mujeres se movilizaron, en todo el país, para reclamar igualdad

Una impresionante movilización que reivindicó los derechos de las mujeres y las minorías, en la que participaron miles de personas, se concentró en el Congreso y movilizó hasta Plaza de Mayo.

La convocatoria incluyó un paro general de mujeres. para resaltar la disconformidad con la reforma laboral y la desigualdad de género.

Antes de la movilización, el domingo 8 se realizó una mateada en Parque Centenario, donde se debatieron temas como la reforma laboral, la sobrecarga de trabajo de cuidados y el endeudamiento de las familias.

Las organizadoras señalaron que la acción busca visibilizar las consecuencias de la reforma laboral, los cambios en la punibilidad de los chicos y la modificación de la Ley de Glaciares, medidas que consideran afectan directamente a mujeres y diversidades.

Una característica de esta marcha es la heterogeneidad y originalidad de los carteles, que incluyen referencias al machismo y a gobernantes como Trump y Milei.

La manifestación buscó también poner en evidencia la precarización laboral y económica que sufren las mujeres, la desigualdad en la distribución de tareas de cuidado, y los efectos del endeudamiento en la vida cotidiana.

La protesta de mujeres y disidencias, se replicó en otras ciudades del país.

