Inflación CABA de febrero: 2,6% (pero los porteños no le creen)

En términos interanuales, el alza llegó al 32,4% , mientras que en enero la suba mensual había sido del 3,1% . Los principales rubros que impulsaron el incremento en febrero fueron Gastos de la Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento del 5,9%; Salud, que subió 3%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un alza de 2,9% .

Por otro lado, los precios estacionales registraron una caída de -6,5%, impulsada por la baja en pasajes aéreos, tarifas de alojamiento y paquetes turísticos, desacelerando su variación interanual hasta 21,1%.

Los precios regulados subieron 4,5%, principalmente por ajustes en electricidad, gas por red, medicina prepaga y transporte público, lo que elevó su variación interanual a 34,8%.

Un canal de TV salió a preguntarle a los porteños sobre el número estadístico: la mayoría de los encuestados lo calificó de “mentiroso”.