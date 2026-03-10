Inflación CABA de febrero: 2,6% (pero los porteños no le creen)
Según el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba), la inflación en la Ciudad de Buenos Aires durante febrero fue del 2,6%. Con este registro, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la ciudad acumuló un aumento del 5,7% en los dos primeros meses de 2026.
En términos interanuales, el alza llegó al 32,4%, mientras que en enero la suba mensual había sido del 3,1%. Los principales rubros que impulsaron el incremento en febrero fueron Gastos de la Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento del 5,9%; Salud, que subió 3%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un alza de 2,9%.
Por otro lado, los precios estacionales registraron una caída de -6,5%, impulsada por la baja en pasajes aéreos, tarifas de alojamiento y paquetes turísticos, desacelerando su variación interanual hasta 21,1%.
Los precios regulados subieron 4,5%, principalmente por ajustes en electricidad, gas por red, medicina prepaga y transporte público, lo que elevó su variación interanual a 34,8%.
Un canal de TV salió a preguntarle a los porteños sobre el número estadístico: la mayoría de los encuestados lo calificó de “mentiroso”.
💣 EXPLOTÓ LA REALIDAD. Siete testimonios que destruyen el relato de la inflación del 2,6% mensual en CABA.
🗣️ “Me encantaría que sea 2,6, pero me parece que no… en la carne, en los impuestos, EN TODO”.
🗣️ “Hace meses que estoy así, con el MISMO SUELDO HACE MESES”.
🗣️… pic.twitter.com/aPRM81PgwU
— Revolución Popular (@RPN_Oficial) March 10, 2026