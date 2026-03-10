La Ciudad comenzó la campaña de vacunación antigripal

La Ciudad de Buenos Aires inició la campaña de vacunación antigripal 2026 con el objetivo de reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes causadas por el virus de la influenza, especialmente en los grupos con mayor riesgo.

Actualmente, se encuentran habilitados los turnos para personas mayores de 65 años, quienes integran el primer grupo priorizado. La gestión puede realizarse a través de BOTI (11-5050-0147) o desde la página web oficial del Ministerio de Salud de la Ciudad: buenosaires.gob.ar/gripe .

La vacuna se aplica en los vacunatorios de Hospitales y CeSACs de la Ciudad.

¿Quiénes pueden recibir la vacuna antigripal?

La estrategia contempla tres grupos priorizados:

Mayores de 65 años

Si formás parte de este grupo, sacá tu turno ingresando acá.

Población con condiciones priorizadas

Embarazadas (en todos los trimestres).

Puérperas hasta 10 días posparto.

Personas de 3 a 64 años con factores de riesgo.

Menores de 3 años

Niñas y niños de 6 a 24 meses.

Niños y niñas de 2 años a 3 años con factores de riesgo.

Los turnos para las personas que integran los grupos 2 y 3 se habilitarán el lunes 16 de marzo.

¿Qué hay que llevar para la vacunación?

DNI

Carnet de vacunas

En caso de factores de riesgo, documentación que acredite la condición de salud

Relacionado