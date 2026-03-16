16 de marzo de 2026

NOTAS RELACIONADAS

protesta parque patricios

“No nos van a derrumbar”: reclamo de las familias afectadas por el derrumbe en Parque Patricios

La Bocina 15 de marzo de 2026 0
adorni

“Adorni gana 3 milllones y medio, y en enero gastó 17 millones sólo de tarjeta”

La Bocina 13 de marzo de 2026 0
candela cerrone

Candela Cerrone, la argentina que triunfó en las Islas Malvinas

La Bocina 11 de marzo de 2026 0

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

15-compras familia

Una familia inquilina necesitó casi $ 3,4 millones, para ser clase media

La Bocina 16 de marzo de 2026 0
01

Robó un auto, y lo detuvieron poco después, gracias al Anillo Digital

La Bocina 16 de marzo de 2026 0
talleres

Abierta la inscripción para los talleres del Centro Cultural Baldomero

La Bocina 16 de marzo de 2026 0
all boys campeon

All Boys Campeón de la Supercopa del Futsal Femenino

La Bocina 15 de marzo de 2026 0