Las expensas aumentan más que la inflación; en los edificios hay 19% de morosos

Las expensas aumentan a un mayor ritmo que la inflación a nivel interanual y crece la morosidad entre los inquilinos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según los datos recabados por la plataforma ConsorcioAbierto.

El reporte reflejó que el precio de las expensas en la Ciudad de Buenos Aires aumentó 38,4% interanual en febrero, ya que el costo promedio se ubicó en $318.650 frente a los $230.186 del mismo mes del año pasado. El encarecimiento acumulado en los últimos 12 meses es casi cinco puntos porcentuales mayor que la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante el mismo período, que fue del 33,1%.

Este desfase se explica por la composición de los gastos: mientras el índice general de precios se mueve por diversos factores, las expensas están fuertemente atadas a los servicios públicos y los acuerdos salariales de los encargados, rubros que lideraron las subas el mes pasado.

La plataforma alertó que en febrero se incrementó la cantidad de vecinos que no logran estar al día al saltar del 17% al 19%. Esto significa que de cada 100 departamentos, 19 están en deuda, tanto en territorio porteño como en el ámbito bonaerense.

Al respecto, el director de ConsorcioAbierto, Albano Laiuppa, remarcó que “cuando la mora crece, el consorcio empieza a funcionar en la práctica como un sistema de financiamiento interno: quienes pagan en término terminan sosteniendo temporalmente el funcionamiento del edificio mientras otros regularizan su situación”.

En este sentido, el directivo manifestó que “la morosidad no depende únicamente del contexto económico”, explicando que “también refleja cómo se gestiona el consorcio y qué herramientas existen para ordenar los pagos”.

La estructura de costos de los edificios revela que los sueldos y aportes representan el 33% del gasto total, llegando al 35% en edificios pequeños, mientras que el mantenimiento y los abonos se llevan el 28%. Por su parte, los servicios públicos mantienen un peso estable de entre el 13% y 15%.

La brecha de costos entre las provincias sigue siendo marcada: mientras CABA lidera el ranking con expensas promedio de $ 318.650, en la Provincia de Buenos Aires el valor se ubica en $ 155.508 tras una suba anual del 45,8%.

En el interior del país, Córdoba registra un promedio de $ 142.960 y Santa Fe de $ 128.097, mientras que Entre Ríos muestra el menor costo nominal con $72.654, a pesar de haber sufrido un alza interanual récord del 72,7%.

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