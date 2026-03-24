Encuentro Popular por la Memoria, en la Plaza del Corralón
Actividades simultáneas desde las 15,30
–Feria artesanal y de emprendedores
– Micrófono abierto.
–Taller de Plástica para niños Juntos Dibujando Mundos x Mariela Kahayan. Narración por Virginia Turano.
–Taller de Juegos tradicionales Objeto Lúdico y Memoria del Centro Cultural Casita de la Selva
x Gabriela Alonso y María Claudia Martínez
–Grupo de Teatro Palo Zanko x Zanquistas del Parque Avellaneda
–Simultáneas de Ajedrez x los compañeros de Peón Vuelve
–Taller Caja Nido x Sandra Cappeletti.
– Armado de móviles con pañuelos x Diego Crespillo
–Música y canto con Claudina Placenti.
–Docentes del Programa Adultos 2000
–Organizaciones solidarias de la COMUNA 10-Colaborá con las personas en situación de calle y Ser con Vos: Fideos, arroz, pure de tomates, alfajores y maquinitas de afeitar
18,30 hs Conversatorio y reflexión sobre la memoria y los derechos humanos hoy a cargo de H.I.J.O.S
CIERRE Artístico: Marcela Lofiego. Tangos “Entramando cuentos y canciones”
Asamblea Barrial de Floresta