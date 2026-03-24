Actividades simultáneas desde las 15,30

– Feria artesanal y de emprendedores

– Micrófono abierto.

– Taller de Plástica para niños Juntos Dibujando Mundos x Mariela Kahayan. Narración por Virginia Turano.

– Taller de Juegos tradicionales Objeto Lúdico y Memoria del Centro Cultural Casita de la Selva

x Gabriela Alonso y María Claudia Martínez

– Grupo de Teatro Palo Zanko x Zanquistas del Parque Avellaneda

– Simultáneas de Ajedrez x los compañeros de Peón Vuelve

– Taller Caja Nido x Sandra Cappeletti.

– Armado de móviles con pañuelos x Diego Crespillo

– Música y canto con Claudina Placenti.

– Docentes del Programa Adultos 2000

– Organizaciones solidarias de la COMUNA 10-Colaborá con las personas en situación de calle y Ser con Vos: Fideos, arroz, pure de tomates, alfajores y maquinitas de afeitar

18,30 hs Conversatorio y reflexión sobre la memoria y los derechos humanos hoy a cargo de H.I.J.O.S

CIERRE Artístico: Marcela Lofiego. Tangos “Entramando cuentos y canciones”

Asamblea Barrial de Floresta

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