Las Mujeres de Caballito inspiran y trascienden

Charla Mujeres de Caballito. Mujeres que inspiran y trascienden. Se realizará esta visita guiada, a cargo de Marina Bussio, donde los participantes encontrarán calles, hospitales, escuelas, centros culturales y demás lugares relacionados a las artistas, deportistas, escritoras y más referentes que hicieron y hacen historia. El viernes 27 a las 18 h en la Confitería El Greco (Av. Rivadavia 5353). Actividad sin costo ni inscripción previa, con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala. No se suspende por lluvia.

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