En medio del boom de las transferencias inmediatas, Coelsa, por donde pasan todas los movimientos de dinero en el país, anunció el lanzamiento de los pagos por aproximación (NFC) para cuentas bancarias y virtuales.

Cuando se use ese sistema ya no será necesario usar “alias“.

Será el primer caso en América Latina donde se puedan realizar transferencias “teléfono a teléfono“.

Los envíos de dinero instantáneo ya representan más de 650 millones de operaciones por mes, con un monto que se acerca a los $75 billones de pesos, según el último Informe de Pagos Minoristas del BCRA.

Las transferencias inmediatas aumentaron más de un 25% en cantidad en el último año.

Y más del 75% se hace desde o hacia una billetera virtual.

Este sistema buscará competir con los pagos QR, que representan casi el 99% de las operaciones de transferencias inmediatas.

Además, ya se registran 16,5 millones de viajes mensuales con QR, en su mayoría en colectivos.

Fuente: Noticias Argentinas

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